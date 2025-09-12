Политическая слабость и страхи: как лунное затмение повлияло на Европу

Лунное затмение 7 сентября 2025 года принесло миру новые вызовы. Для стран Европы – это борьба за свои территории и поддержка Украины, а также политическая слабость и страхи.

Как рассказал астролог Дмитрий Уранус в своем Telegram-канале, в Европе, в районе Парижа и Брюсселя, Луна восходила во время максимума полной фазы. Для ЕС это указание на политическую слабость и страхи. Боязнь применять свою силу. Вера в свои страхи, а не в свою силу. Нужно быть смелее и активнее.

Сатурн и Нептун восходят в Германии, Австрии, Италии – политический застой и ступор, торможение важных процессов, задержка решений. Возможно более холодная зима с обильными осадками.

Линия захода Марса в Польше, Словакии и Венгрии – слишком агрессивная и конфликтная позиция этих стран. Нетерпимость, активность радикалов. Линия заходящего Марса проходящая по Польше может указывать и на опасность военной угрозы для Польши. Военная напряженность в ближайший месяц.

В Киеве Юпитер в надире (под ногами), управитель 8 сектора карты. Это указание на активную поддержку зарубежных партнеров. Помощь в борьбе за выживание страны. Активная фаза борьбы за территории.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

