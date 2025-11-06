Полезный теплый салат из тыквы и зелени: рецепт осеннего блюда, которое понравится всем

Тыква по мнению специалистов, это самый полезный осенний овощ, который может быть основой для салатов, запеканок, пюре, а также каш. Еще тыкву можно мариновать, использовать для приготовления пудингов и пирогов.

Диетолог поделилась в Facebook рецептом очень вкусного и полезного салата из запеченной тыквы, с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

1/2 стакана киноа (промыть)

1/2 стакана зеленой или коричневой чечевицы (промыть)

300 г тыквы или батата (нарезать кубиками 2х2 см)

1 ст.л. оливкового масла Extra Virgin

соль, перец, щепотка копченой паприки

1/2 стакана грецких орехов или пекана (слегка поджарить)

1/4 стакана сушеной клюквы (или гранатовых зерен)

1 пучок свежей зелени (руккола или шпинат)

Для заправки:

3 ст.л. оливкового масла Extra Virgin

1 ст.л. бальзамического уксуса

1 ч.л. горчицы Дижонской

1 ч.л. меда (по желанию)

Способ приготовления:

1. Киноа отварите в 1 стакане воды (примерно 15 минут). Чечевицу отварите отдельно до готовности (примерно 20-25 минут). Оба ингредиента должны быть рассыпчатыми.

2. Запеките тыкву: кубики тыквы или батата смешайте с 1 ст.л. оливкового масла, солью, перцем и копченой паприкой. Выложите на противень и запекайте в разогретой до 200°C духовке 15-20 минут до мягкости и золотистой корочки.

3. Смешайте заправку: в небольшой миске взбейте венчиком оливковое масло, бальзамический уксус, горчицу и мед, пока смесь не станет эмульгированной.

4. Соберите салат: в большой миске смешайте теплую киноа, теплую чечевицу и запеченную тыкву. Добавьте рукколу или шпинат, орехи и клюкву. Полейте салат заправкой и осторожно перемешайте и подавайте теплым.

