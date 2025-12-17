УкраїнськаУКР
Полезный салат "Зарядка для мозга": рассказываем, из чего приготовить блюдо, которое нужно есть всем

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
936
Рецепт салата

Домашние салаты должны быть не только вкусными и сытными, но еще и полезными. Специалисты рекомендуют добавлять в салаты такие овощи, как брокколи, так как это клетчатка и витамин К, поддерживают работу мозга. А если хотите, чтобы блюдо было и сытным, добавьте сложные углеводы в виде киноа, или булгура, кускуса, они дольше сохраняют энергию, плюс магний для нервной системы.

Видео дня
Полезный салат "Зарядка для мозга": рассказываем, из чего приготовить блюдо, которое нужно есть всем

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата "Зарядка для мозга", который готовится очень просто. 

Ингредиенты: 

  • Филе 
  • Киноа
  • Брокколи
  • Фета
  • Оливковое масло
  • Калина 
  • Руккола
  • Сок лимона

Способ приготовления: 

1. Отварите киноа и брокколи.

Полезный салат "Зарядка для мозга": рассказываем, из чего приготовить блюдо, которое нужно есть всем

2. Филе запеките или также сварите.

Полезный салат "Зарядка для мозга": рассказываем, из чего приготовить блюдо, которое нужно есть всем

3. Нарежьте все продукты, добавьте рукколу, калину, сыр и полейте соком лимона с маслом.

Полезный салат "Зарядка для мозга": рассказываем, из чего приготовить блюдо, которое нужно есть всем

