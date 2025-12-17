Полезный салат "Зарядка для мозга": рассказываем, из чего приготовить блюдо, которое нужно есть всем

Домашние салаты должны быть не только вкусными и сытными, но еще и полезными. Специалисты рекомендуют добавлять в салаты такие овощи, как брокколи, так как это клетчатка и витамин К, поддерживают работу мозга. А если хотите, чтобы блюдо было и сытным, добавьте сложные углеводы в виде киноа, или булгура, кускуса, они дольше сохраняют энергию, плюс магний для нервной системы.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата "Зарядка для мозга", который готовится очень просто.

Ингредиенты:

Филе

Киноа

Брокколи

Фета

Оливковое масло

Калина

Руккола

Сок лимона

Способ приготовления:

1. Отварите киноа и брокколи.

2. Филе запеките или также сварите.

3. Нарежьте все продукты, добавьте рукколу, калину, сыр и полейте соком лимона с маслом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: