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Полезный и очень вкусный салат из свеклы: рецепт блюда на каждый день
Свекла – самый полезный овощ после тыквы. Есть ее можно в сыром, вареном и запеченном виде. Именно из свеклы получаются самые вкусные и легкие салаты, закуски, соусы.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы, с сыром и вареными яйцами.
Ингредиенты:
- Свекла вареная – 2 шт
- Яйцо куриное – 3 шт
- Сыр твердый – 100 г
- Чеснок – 2 зубчика
- Зеленый лук – 1 пучок
- Майонез – 2 ст ложки
- Соль – перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Свеклу отварите, натрите, яйца также натрите.
2. Добавьте лук, тертый чеснок, сыр, майонез, перемешайте.
3. Поставьте готовый салат в холодильник на 20 минут, так будет еще вкуснее.
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