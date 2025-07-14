Полезный и очень вкусный салат из свеклы: рецепт блюда на каждый день

Свекла – самый полезный овощ после тыквы. Есть ее можно в сыром, вареном и запеченном виде. Именно из свеклы получаются самые вкусные и легкие салаты, закуски, соусы.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы, с сыром и вареными яйцами.

Ингредиенты:

Свекла вареная – 2 шт

Яйцо куриное – 3 шт

Сыр твердый – 100 г

Чеснок – 2 зубчика

Зеленый лук – 1 пучок

Майонез – 2 ст ложки

Соль – перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите, натрите, яйца также натрите.

2. Добавьте лук, тертый чеснок, сыр, майонез, перемешайте.

3. Поставьте готовый салат в холодильник на 20 минут, так будет еще вкуснее.

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