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Полезный и очень вкусный салат из свеклы: рецепт блюда на каждый день

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
879
Полезный и очень вкусный салат из свеклы: рецепт блюда на каждый день

Свекла – самый полезный овощ после тыквы. Есть ее можно в сыром, вареном и запеченном виде. Именно из свеклы получаются самые вкусные и легкие салаты, закуски, соусы. 

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Как приготовить вкусный салат из свеклы

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы, с сыром и вареными яйцами. 

Салат из свеклы

Ингредиенты: 

  • Свекла вареная – 2 шт
  • Яйцо куриное – 3 шт
  • Сыр твердый – 100 г
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Зеленый лук – 1 пучок
  • Майонез – 2 ст ложки
  • Соль – перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Свеклу отварите, натрите, яйца также натрите.

Полезный и очень вкусный салат из свеклы: рецепт блюда на каждый день

2. Добавьте лук, тертый чеснок, сыр, майонез, перемешайте.

Приготовление блюда

3. Поставьте готовый салат в холодильник на 20 минут, так будет еще вкуснее.

Готовый салат

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