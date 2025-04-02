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Полезные и очень вкусные домашние сосиски из филе: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
2,0 т.
Рецепт сосисок

Домашние сосиски можно готовить из любого мяса, но вкуснее и проще всего будет – из куриного филе. Для пикантности добавьте чеснок, специи. 

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Домашние сосиски

Кулинар поделилcя в Instagram рецептом очень вкусных домашних сосисок, основа которых – куриное филе.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Куриное бедро без кости – 300 г
  • Чеснок – 1 зуб. 
  • Сливки 20% – 50 мл
  • Соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Перебейте все ингредиенты в блендере до гладкости.

Мясо со сливками

2. Наполните массой рукав для запекания, сформировав сосиски.

Приготовление сосисок

3. Опустите в кипящую воду – 5 минут и готово! Легко подрумяньте на оливковом масле или сливочном масле.

Сколько готовить сосиски

Подайте с вашим любимым гарниром!

Готовые сосиски

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