Полезные и очень вкусные домашние сосиски из филе: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Домашние сосиски можно готовить из любого мяса, но вкуснее и проще всего будет – из куриного филе. Для пикантности добавьте чеснок, специи.

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Кулинар поделилcя в Instagram рецептом очень вкусных домашних сосисок, основа которых – куриное филе.

Ингредиенты:

Куриное бедро без кости – 300 г

Чеснок – 1 зуб.

Сливки 20% – 50 мл

Соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Перебейте все ингредиенты в блендере до гладкости.

2. Наполните массой рукав для запекания, сформировав сосиски.

3. Опустите в кипящую воду – 5 минут и готово! Легко подрумяньте на оливковом масле или сливочном масле.

Подайте с вашим любимым гарниром!

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