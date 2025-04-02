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Полезные и очень вкусные домашние сосиски из филе: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Домашние сосиски можно готовить из любого мяса, но вкуснее и проще всего будет – из куриного филе. Для пикантности добавьте чеснок, специи.
Кулинар поделилcя в Instagram рецептом очень вкусных домашних сосисок, основа которых – куриное филе.
Ингредиенты:
- Куриное бедро без кости – 300 г
- Чеснок – 1 зуб.
- Сливки 20% – 50 мл
- Соль, черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Перебейте все ингредиенты в блендере до гладкости.
2. Наполните массой рукав для запекания, сформировав сосиски.
3. Опустите в кипящую воду – 5 минут и готово! Легко подрумяньте на оливковом масле или сливочном масле.
Подайте с вашим любимым гарниром!
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