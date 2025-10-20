УкраїнськаУКР
русскийРУС

Полезная намазка из вареных яиц и авокадо: рецепт идеального блюда для завтрака и перекуса

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,1 т.
Полезная намазка из вареных яиц и авокадо: рецепт идеального блюда для завтрака и перекуса

Если вы хотите приготовить вкусную намазку, идеальными продуктами для этого будут вареные яйца, крем-сыр, овощи, авокадо, зелень, а также запеченные овощи – тыква, свекла, перец. Еще подойдут крабовые палочки, морепродукты, мясо. 

Видео дня
Полезная намазка из вареных яиц и авокадо: рецепт идеального блюда для завтрака и перекуса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из авокадо, с тунцем, вареными яйцами. 

Ингредиенты: 

  • яйца вареные
  • авокадо 
  • специи 
  • крем-сыр
  • тунец

Способ приготовления: 

1. Разомните вилкой яйца вместе с авокадо, добавьте тунец.

Полезная намазка из вареных яиц и авокадо: рецепт идеального блюда для завтрака и перекуса

2. Добавьте специи, крем-сыр, перемешайте.

Полезная намазка из вареных яиц и авокадо: рецепт идеального блюда для завтрака и перекуса

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: