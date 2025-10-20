Полезная намазка из вареных яиц и авокадо: рецепт идеального блюда для завтрака и перекуса

Если вы хотите приготовить вкусную намазку, идеальными продуктами для этого будут вареные яйца, крем-сыр, овощи, авокадо, зелень, а также запеченные овощи – тыква, свекла, перец. Еще подойдут крабовые палочки, морепродукты, мясо.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из авокадо, с тунцем, вареными яйцами.

Ингредиенты:

яйца вареные

авокадо

специи

крем-сыр

тунец

Способ приготовления:

1. Разомните вилкой яйца вместе с авокадо, добавьте тунец.

2. Добавьте специи, крем-сыр, перемешайте.

