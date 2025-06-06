Полесский дерун с грибной начинкой: рецепт очень сытного блюда для всей семьи
Картофель – идеальный овощ для приготовления вкусных закусок, а также первых блюд, салатов, пирогов, запеканок. Еще его можно вкусно запечь, сварить, пожарить, приготовить очень вкусные деруны.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного полесского деруна, который готовится с грибным соусом.
Ингредиенты:
- 700 г картофеля
- 100 г лука
- 2 ст.л муки
- 2 яйца
- соль, перец
- 50 г масла для жарки
Для начинки:
- 100 г лука
- 150 г сливок
- 400 г грибов (у меня шампиньоны)
- соль, перец
- 120 г твердого сыра
- 15 г масла для жарки
Способ приготовления:
1. Грибная начинка: на масле обжарьте пару минут грибы, и уберите со сковородки. На масле обжариваем лук, 5-6 минут. Добавляем грибы, солим, перчим, вливаем сливки, и перемешивая жарьте 10 минут на малом огне.
2. Натрите на самой тонкой терке картофель, чтобы картофель не чернел, чередуйте натирание картофеля с луком. Жидкость из картофеля выдавите руками, добавьте яйца, муку, соль и перец, и вымешайте.
3. Влейте масло, и выложите ложкой дерун, один большой, на всю поверхность дна. Жарим на среднем огне, до золотистости, и тогда переворачиваем.
4. Готовый дерун выкладываем на противень, выкладываем слой начинки из грибов, присыпаем тертым сыром, и так выкладываем несколько слоев. Готовим в духовке еще 5-8 минут, до момента пока не расплавится сыр, достаем и готово к подаче!
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