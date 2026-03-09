Кому повезет в делах: гороскоп для всех знаков зодиака на 9 марта

В понедельник, 9 марта, мы будем сосредоточены на работе и обязанностях благодаря влиянию Луны в Скорпионе. Стоит избегать людей, которые любят придираться.

Видео дня

Это благоприятный день для принятия ответственных решений. Мы будем уверенными и сможем защитить свои достижения и убеждения, пишет Vogue.pl. Вторую половину дня стоит посвятить тому, что нам нравится. Что ожидает каждого знака зодиака, читайте в гороскопе.

Овен

Вас ожидает насыщенный день. Обязанностей будет много, поэтому не отвлекайтесь. Составьте план утром и придерживайтесь его, и все получится. В отношениях будьте осторожны, поскольку вы можете чрезмерно отреагировать. Не критикуйте недостатки у близкого человека. Сходите на прогулку, займитесь физическими упражнениями и отдохните. Вечер посвятите хобби, почитайте хорошую книгу или посмотрите фильм.

Телец

Вы легко справитесь с работой, домашними делами и покупками. Вы будете сосредоточены и решительны. Сегодня хаос или сплетни на вас не повлияют. Вечером отдохните после тяжелой работы. Посмотрите телесериал или почитайте хорошую книгу, это поднимет вам настроение.

Близнецы

Сегодня вы легко справитесь с важными задачами на работе и домашними делами. Вы будете сосредоточены и решительны. Также это хороший день для покупок. Вас не будут отвлекать внешняя суета или сплетни. Вечером вознаградите себя за тяжелый труд. Посмотрите что-то легкое или почитайте книгу, чтобы поднять себе настроение.

Рак

Вы почувствуете мотивацию действовать. Ваши новые идеи оценят по достоинству. Строгие люди будут более понимающими. Вы быстро решите деловые или официальные дела. Во второй половине дня найдите время для отдыха. Покупки и уборку лучше отложить. На свидании кто-то осуществит вашу мечту, если вы будете смелыми, чтобы ее выразить. Вы почувствуете себя более эмоционально открытыми.

Лев

Вам повезет в карьере и финансах. Думайте о деньгах и повышении по службе, следуйте своим принципам и идеалам, и у вас все получится. Вечером отдохните вечером отдохните. Позаботьтесь об удовольствиях, вкусной еде и комфорте.

Дева

Вы можете быть немного мятежными, поэтому будьте осторожны со своими словами и избегайте раздражающих людей. Вы даже можете нарушить правила или действовать против них, однако помните о последствиях. Лучше решайте ваши важные вопросы, а не чужие проблемы. Это хороший день для социальной деятельности, это принесет вам радость.

Весы

Вы будете спокойными и оптимистичными. Вы сможете утешить кого-то или дать дельный совет в сложном вопросе. Сегодня стоит сосредоточиться на финансах и организации. Вы можете найти друзей и даже обрести известность. Однако не обещайте много человеку, который вас предавал. т

Скорпион

Вы преодолеете ежедневные трудности и почувствуете прилив сил. Сохраняйте спокойствие и действуйте. Люди будут желать вам добра. Помните о своих обещаниях, а вечером расслабьтесь. Это хорошее время для свидания или веселья. Вы можете познакомиться с кем-то приятным.

Стрелец

Вы будете чувствительными и сможете защитить человека, который нуждается в поддержке. Однако не позволяйте людям портить вам настроение грустными историями. Предложите помощь и совет, а затем сосредоточьтесь на собственных делах. На работе вы быстро справитесь с обязанностями. Во второй половине дня позаботьтесь о своем доме и атмосфере в нем.

Козерог

Вы справитесь со своими обязанностями. Вам придут в голову хорошие идеи относительно бизнеса, денег и организации работы. Помните о своих обещаниях, однако не пренебрегайте своими личными делами. Вечер способствует свиданию и романтике. Если вы одиноки, ищите возможности для приятного разговора.

Водолей

Не стесняйтесь озвучить свои взгляды и расскажите о своих успехах. Те, кто вас хочет исправить, на самом деле вам завидуют. Не воспринимайте все на личный счет, чаще улыбайтесь, и вам будет легче добиться успеха. Вечером вы найдете время для отдыха и размышлений.

Рыбы

Вы будете энергичными и жизнерадостными. Звезды вам благоприятствуют, поэтому смело беритесь за важные задачи. Вы легко справитесь с важнейшими делами, и у вас останется время для себя. Поговорите с друзьями или сходите на шопинг. Вы найдете заманчивые предложения.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.