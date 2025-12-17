Астропрогноз на 17 декабря: кого ожидают благоприятные стечения обстоятельств и выгодные предложения

Среда, 17 декабря, будет благоприятной для выполнения важных задач благодаря влиянию Луны в Скорпионе. Однако для достижения успеха стоит избегать лишних обсуждений.

Сегодня лучше не отвлекаться на второстепенные проблемы или жалобы, пишет Vogue.pl. Вечером Луна войдет в Стрелец, и атмосфера улучшится. В это время нужно замедлиться и отдохнуть.

Овен

Будьте вежливыми и чаще улыбайтесь. День будет немного сложным, однако вас ожидают благоприятные стечения обстоятельств и выгодные предложения. Доверяйте своей интуиции, не осуждайте других, и вы избежите неприятностей. Во второй половине дня займитесь физическими упражнениями или сходите на прогулку.

Телец

Будьте спокойны и не ожидайте слишком многого от мира. День благоприятный для небольшой уборки и размышлений о личных делах. У вас возникнет желание почитать психологию, узнать о личностном развитии или просто спланировать свои дела. Ваша интуиция будет сильной.

Близнецы

Первая половина дня будет хорошей для домашних дел, приготовления пищи или других задач. Во второй половине встретьтесь с друзьями. Ваши идеи могут быть удачными и вскоре даже может появиться возможность воплотить их в жизнь. Оставайтесь позитивными и верьте в себя, и у вас все получится сегодня.

Рак

У вас будет позитивный настрой, поэтому проведите день активно. Стоит сходить на прогулку или заняться физическими упражнениями. Поездки и путешествия сегодня будут успешными. Одиноким повезет в любви, поэтому не стесняйтесь инициировать разговор и флиртовать.

Лев

Доверяйте своей интуиции и не игнорируйте свои предчувствия. Пообщайтесь сегодня с кем-то доброжелательным. Это благоприятный день для решения различных прошлых недоразумений. Почитайте интересные книги или посмотрите фильм, и вы также сделаете разумные выводы из них.

Дева

Могут случиться неожиданные ситуации. Продемонстрируйте свои навыки при случае кому-то важному. Вас будет отличать особый шарм. Ваш опыт поможет другим преодолеть трудности какому-то человеку. Сегодня также хорошее время для искусства и различных культурных мероприятий. Мыслите позитивно и не забывайте об отдыхе.

Весы

Начните осуществлять свои мечты и желания. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу и сходите туда, куда хотите. Попробуйте расслабиться и насладиться жизнью. День благоприятен для искусства и творчества. Вы также можете планировать изменения в декоре своего дома, но пока не начинайте этого делать.

Скорпион

Вы сможете отдохнуть от своих забот. День благоприятен для развлечений, на которые у вас не будет недостатка в замечательных идеях. Также возможен денежный доход. Утром у вас будет желание сделать легкую уборку дома и поискать потерянные вещи. Днем стоит встретиться с друзьями или пойти на прогулку. Вас везде будут рады видеть.

Стрелец

Вас ждет приятный день. Позвольте себе быть медлительными по утрам. С людьми будьте осторожны и не обещайте много – не стоит добавлять себе работы. Днем Луна войдет в ваш знак, и вы почувствуете большой прилив энергии. Встретьтесь с друзьями – это будет приятное время вместе.

Козерог

Вы будете амбициозными. Прислушивайтесь к своей интуиции, развивайтесь и будьте открытыми к изменениям. Сделайте что-то совершенно новое, измените свои привычки или начните действовать по-другому. Вы можете достичь того, что кажется невозможным. День благоприятен для прогулок, развлечений, игр и занятий хобби. В любви вам будет везти.

Водолей

День обещает быть спокойным. Пообщайтесь с кем-то об интересных событиях, в которых вы недавно участвовали. Кто-то может вдохновить вас на размышления и обучение. Вы найдете решение различных профессиональных вопросов и проблем. Также вам в голову может прийти неплохая идея о дополнительном заработке.

Рыбы

Старайтесь больше отдыхать. Сегодня не стоит рисковать или далеко ездить. Держитесь подальше от толпы и шума. Однако у вас все равно будет возможность обсудить важные темы. Если кто-то попросит вас о помощи в решении недоразумения, вы сможете помочь решить дело.

