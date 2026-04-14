Похоронят рядом с побратимом: на войне за Украину погиб уроженец Шри-Ланки. Фото

Млиновская громада 15 апреля встретит "на щите" военнослужащего Вооруженных Сил Украины Хакуру Баддалаге Гедана Лахиру Кавинда Хатхурусингхе, который погиб на войне. Боец родом из Шри-Ланки погиб 3 апреля 2026 года в Сумской области во время выполнения боевого задания.

О гибели военного сообщили в Млиновском поселковом совете. Там уточнили, что он служил в составе Интернационального легиона ВСУ и занимал должность главного сержанта. В громаде призвали достойно провести воина в последний путь: "Давайте с достоинством проведем в последний путь храброго Воина, настоящего Героя, который отдал свою жизнь за мирное небо в нашей Украине!"

Военный присоединился к Интернациональному легиону в октябре 2023 года. С июня 2025-го он служил в подразделении ВСУ как главный сержант – командир отделения роты контрдиверсионной борьбы. Его путь, если коротко, прошел от добровольца до командира, и это отмечают его собратья.

И есть еще одна деталь, которая, пожалуй, цепляет больше всего. По желанию самого воина и с согласия семьи его похоронят в Млинове рядом с командиром и побратимом Патапили Хеваджа Шенана Ранишкой. Тот также был родом из Шри-Ланки и погиб раньше. Получается, они останутся вместе даже после боя.

Прощание и похороны

Траурный кортеж с телом погибшего прибудет в Млинов 15 апреля ориентировочно в 11:00. Встреча запланирована возле Млиновского лицея №2. Далее колонна двинется "живым коридором" по улицам Ривненская и Михайловская до кладбища в урочище Слобода, где состоится прощание.

Похоронят военного именно там, на местном кладбище. Могила будет рядом с местом захоронения его командира. Заупокойная служба по погибшему уже состоялась на родине воина – в Шри-Ланке, по буддистским традициям.

