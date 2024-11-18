Похолодание, снегопады, ветер: синоптики не назвала дату, когда в Украине резко ухудшится погода. Карта

Начало недели еще порадует нас погодой. Но вскоре многочисленные циклоны и атмосферные фронты принесут в Украину похолодание, осадки и сильный ветер.

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Об этом рассказала украинская синоптика Наталья Диденко. По ее прогнозам, резкое изменение погоды в Украине произойдет с 21 ноября.

А ближайшие два дня порадуют украинцев приятным теплом "прабабьего" лета.

Во вторник, 19 ноября, в Украине будет без осадков. Столбики термометров будут показывать +4...+7 градусов, на юге +7...+12, а в Крыму до +14 градусов.

В среду, 20 ноября, по всей Украине ожидается скачок тепла до +8+15 градусов. Исключение составят западные и северо-восточные регионы, где температура воздуха не поднимется выше +7...+9. Кроме того, на мероприятии начнутся осадки.

А уже в четверг, 21 ноября, погода резко изменится.

"Атмосферные фронты принесут сложную погоду с дождями, снегом, налипанием мокрого снега и сильным ветром. И, наконец, плановым похолоданием", - рассказала Диденко.

В Киеве, по прогнозу Наталки Диденко, 19 ноября также ожидается без осадков. Днем в столице будет до +7 градусов, а 20 ноября потеплеет до +11 градусов.

"Осложнение погоды в столице ожидается с 21 ноября - дождь с переходом в снег, налипание мокрого снега, штормовой ветер, похолодание", - прогнозирует Диденко.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптикиня Наталья Птуха также предупредила о том, что с 20 и 21 ноября погода в Украине начнет меняться. На нашу страну надвигается похолодание.