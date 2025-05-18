Похолодание позади: синоптик порадовала прогнозом погоды на следующую неделю

Холодная погода в ближайшие дни покинет Украину. В течение новой недели температура воздуха начнет повышаться, однако дожди и грозы продолжатся. Кратковременное снижение температуры возможно лишь в западных и северных областях.

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Такой прогноз обнародовала украинская синоптик Наталья Диденко. "Все! Холодяка – позади. Еще, конечно, свежий воздух, однако наглых недавних +6...+9 градусов не будет", – написала она в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в понедельник, 19 мая, и вторник, 20 мая, ожидается +12...+18 градусов.

В среду и четверг, 21 и 22 мая, температура воздуха начнет повышаться.

Только в пятницу и субботу, 23-24 мая, на западе и севере "выскочит, как Филипп из конопли, кратковременное похолодание", предупредила Диденко.

Однако с воскресенья и понедельника, 25-26, мая тепло "разольется" по всей стране.

"А со следующего понедельника, с 26-го мая, можно наконец начинать ворчать, что уже жарко и нечем дышать", – спрогнозировала синоптик.

В то же время дожди удержат "стабильную позицию" – пока будет преобладать влажная погода.

В понедельник, 19 мая, в Украине пройдут дожди разной интенсивности, местами ожидаются грозы.

На востоке и юге – сильный юго-западный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду, однако там будет теплее – до +15...+22 градусов.

Холоднее всего в понедельник будет на западе – +9...+14 градусов. В большинстве областей Украины в течение дня +14...+18 градусов.

В Киеве 19 мая без осадков, днем ожидается дождь. В течение дня +14...+16 градусов.

В дальнейшем в Киеве будет тепло, лишь в следующую субботу, 24 мая, ожидается кратковременное похолодание, прогнозирует Наталка Диденко.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам синоптиков потепление в Украине после длительных холодов будет постепенным. Угроза заморозков будет сохраняться на западе, однако на остальной территории будут происходить синоптические процессы, которые будут блокировать поступление холодного воздуха.

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