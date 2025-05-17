В Украину после "аномального" холода ворвется настоящее тепло: синоптики назвали дату

После аномального похолодания и периода осадков, в том числе в виде снега, в Украину начнет возвращаться теплая погода. Повышение температуры будет постепенным.

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Уже с 25 мая столбики термометров поднимутся до комфортных показателей в +20…+22 градуса. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказали заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух и заведующая отделом агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко.

Синоптики рассказали, что несмотря на постепенное повышение температуры угроза заморозков будет сохраняться для западных областей. На остальной территории будут проходить синоптические процессы, которые будут блокировать поступление холодного воздух.

Балабух отметила, что большая часть мая в Украине проходит при температуре ниже климатической нормы. Только в конце месяца, в последнюю неделю, температура может быть в пределах нормы или несколько выше нормы. При этом в июне может быть теплее, чем обычно – температурные показатели в Украине могут на 1-2 градуса превышать норму.

В Гидрометцентре ожидают осадков в течение ближайшей недели по всей территории Украины, больше всего – на севере, а также в ряде центральных областей – Кировоградской и Винницкой. В целом синоптики отмечают, что прогноз по осадкам в Украине на обозримый период достаточно благоприятен для зерновых культур.

Заморозки также сыграли свою роль в аграрном секторе, но вред от них минимальный. При этом ожидаемые в ближайшие ночи заморозки не должны существенно повлиять на будущий урожай. Поэтому погодные условия дают основания надеяться на довольно неплохой урожай.

Напомним, в Украине уже в конце весны возможно постепенное повышение температуры воздуха, в том числе до +25 градусов. Однако точно спрогнозировать наступление летней погоды невозможно.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Украине прогнозируется сухое и жаркое лето. По информации мировых метеоцентров, средняя температура ожидается на 2 градуса выше климатической нормы. При этом количество осадков будет меньше обычного, что чревато засухой.

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