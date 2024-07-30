Похолодание или жара? Синоптики рассказали, какой погоды ждать в первые дни августа в Украине

После недавнего похолодания в начале августа в Украину снова вернется теплая и местами жаркая погода с достаточно высокими ночными температурами. Существенных осадков в начале месяца не ожидается.

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Лишь кое-где на западе ожидаются кратковременные небольшие дожди. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, в четверг, 1 августа, в Украине синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду. Температура ночью будет +15...17 °C. Днем ожидается преимущественно комфортная и теплая погода до +24...27°C. На юге страны будет на несколько градусов выше до +29 °C.

В пятницу, 2 августа, синоптики прогнозируют кратковременные дожди во Львовской, Ивано-Франковской областях и Закарпатье. В остальных областях ожидается сухая и теплая погода, кое-где с переменной облачностью. Температура воздуха постепенно начнет расти. Ночью ожидается +17…+19 градусов, днем +27…+29 градусов. На юге страны будет жарко – +30…+33 градуса.

В субботу, 3 августа, в Украине преимущественно без осадков, лишь в западных областях местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит +17…+19 градусов. Днем в большинстве областей ожидается более комфортная теплая погода – +27…29 градусов. А на юге и востоке снова будет бурлить жара до +33 градусов.

Напомним, что синоптик Наталья Диденко сообщила, что во вторник, 30 июля, в Украине ожидается ветреная погода со штормовым порывом 15-20 метров в секунду. Кое-где, в частности, в северных, центральных областях и на Харьковщине предполагаются дожди, местами с грозами.

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