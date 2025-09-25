Похолодание и первые заморозки на почве: синоптики дали прогноз погоды на четверг

В четверг, 25 сентября, в Украине станет ощутимо прохладнее. Также синоптики прогнозируют в некоторых регионах первые заморозки на поверхности почвы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Ожидается небольшая облачность. В юго-западной части и на востоке страны местами небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в юго-восточной части ночью местами порывы 15-20 м/с.

Температура в северных и большинстве западных областей ночью 1-6°С тепла, на Закарпатье до 10°С (в северной части на поверхности почвы заморозки 0-3°С). Днем 11-16°С тепла. На остальной территории ночью 6-11°С. На побережье морей до 13°С, днем 14-19°С.

В Киеве и области синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области 1-6°С тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°С, днем 11-16°С тепла. В Киеве ночью ожидается 3-5°С тепла, днем 12-14°С.

