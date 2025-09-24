Заморозки ночью и без осадков днем: прогноз погоды по Киевской области на 25 сентября

В Киевской области в четверг, 25 сентября, небольшая облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Ночью на поверхности почвы заморозки, днем воздух в регионе максимально прогреется до +16°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 25 сентября по территории Киевской области. Небольшая облачность. Без осадков. Температура по области 1-6°С тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°С, днем 11-16°С тепла; в Киеве ночью 3-5°С тепла, днем 12-14°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, утром в Киеве распогодится, предрассветные облака исчезнут и до конца дня больше не появятся. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

