Похолодание до 7-ми градусов мороза и туман: синоптики дали прогноз погоды на понедельник, 29 января

Погода в Украине в понедельник, 29 января, будет холодной и сухой во всех регионах, кроме Крыма – там ожидаются днем мокрый снег и небольшой дождь. А в Карпатах ночью также возможны небольшие осадки.

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Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра, опубликованном на официальной Facebook-странице учреждения. По данным украинских синоптиков, в северных и западных областях утром и ночью возможен туман.

Также в регионах, кроме юга, местами может быть гололед.

Синоптики прогнозируют 29 января в Украине ночные морозы до -7 градусов, днем температура воздуха будет колебаться от -1 до +3 градусов. Так, в западных областях днем будет около +2 градусов на Закарпатье от 0 до +5. Ночью прогнозируют от -2 до -5.

В северных и в центральных областях Украины днем будет -2..+1, ночью ожидается -4..-7 градусов. На востоке государства синоптики ожидают -1..+1 градуса, ночью будет до 5 градусов мороза. На юге в Укргидрометцентре ожидают -1..+1 градуса.

В Киевской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют, но возможен туман. Температура в столице 29 января ночью до 7 градусов мороза, днем до 2 мороза. На Киевщине прогнозируют от -3 до +2.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее синоптик рассказала, какие "сюрпризы" готовит погода. В частности, украинцам следует готовиться к чередованию заморозков и потеплений.