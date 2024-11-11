Пограничники разоблачили группу мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу Украины с Молдовой. Видео

Пограничники Одесщины задержали группу мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу между Украиной и Молдовой. Инцидент произошел на приднестровском сегменте границы, где пограничники Подольского отряда обнаружили восемь нарушителей.

Видео дня

Они планировали перейти через границу под покровом ночи. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

"В Одесской области пограничники Подольского отряда с использованием технических средств обнаружили восемь нарушителей, которые пытались под покровом ночи незаконно пересечь приднестровский сегмент украинско-молдавской границы", – говорится в сообщении.

Как выяснилось, задержанные мужчины были жителями Винницкой, Волынской, Ривненской и Киевской областей. Они обратились к администратору одного из телеграм-каналов, обещавшему дистанционно проложить им маршрут через границу.

В случае успешной переправки организатор получил бы по 3 тысячи долларов с каждого участника.

По указаниям "админа" группа мужчин должна была встретиться в определенном месте, чтобы вместе двигаться к границе. Однако их планы были порушены благодаря эффективной работе технических средств по охране границы. Пограничники быстро задержали правонарушителей, прежде чем они смогли реализовать свой план.

В отношении задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее украинский пограничник "Сплит", сейчас работающий над установлением стабильной связи для своих побратимов из Сил обороны, рассказал о своем пути в армию. Еще год назад он пытался переплыть Тису, чтобы нелегально пересечь границу, и в итоге был мобилизован именно в ГПСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, суд признал виновной женщину из Харькова, пытавшуюся вывезти в багажнике авто своего жениха за границу, в попытке организации незаконного пересечения границы. Женщина получила два года испытательного срока. Кроме того, автомобиль, использованный для совершения преступления, был конфискован в пользу государства.