Украинке, которая пыталась вывезти жениха за границу в багажнике, вынесли приговор: как наказали

Женщине из Харькова, которая пыталась вывезти своего жениха за границу, спрятав его в багажнике своего автомобиля, вынесли приговор. Она пыталась помочь ему избежать мобилизации.

Видео дня

Об этом стало известно из приговора Тячевского районного суда Закарпатской области. Инцидент произошел 6 июля 2024 года, когда женщина отправилась через пункт пропуска "Солотвино" на Закарпатье, пытаясь переправить мужчину через границу в ЕС.

Она оборудовала специальный тайник между задним сиденьем и багажником своего "Mercedes-Benz", куда и поместила мужчину. Однако во время углубленного досмотра пограничники обнаружили нарушения и задержали пару.

Суд признал женщину виновной в попытке организации незаконного пересечения границы. Она получила четыре года лишения свободы, но приговор был заменен на два года испытательного срока. Кроме того, автомобиль, использованный для совершения преступления, был конфискован в пользу государства.

Ранее в Закарпатье правоохранители и пограничники разоблачили новую схему переправки военнообязанных через государственную границу. Организаторы пытались "подсадить" уклониста в поезд, направлявшийся в Венгрию. Главным в "схеме" был несовершеннолетний парень.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники ГБР вместе с СБУ сообщили о подозрении правоохранителю из Одесщины, который пытался организовать канал для переправки мужчин призывного возраста в непризнанное Приднестровье. За свои услуги он брал по $6,5 тысячи.