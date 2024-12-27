Погоду будет определять антициклон: синоптик уточнила прогноз на выходные в Украине. Карта

В Украине погода в последние выходные 2024 года (28 и 29 декабря) будет относительно теплой, местами с небольшой минусовой температурой ночью. Существенных осадков также не предполагается – разве что облачная туманная погода кое-где спровоцирует морось.

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Прогнозом поделилась в своем канале в Telegram синоптик Наталья Диденко. Как написала она, суббота и воскресенье будут "синоптически спокойными".

Погоду 28–29 декабря будет определять антициклон. Поэтому "даже ветра какого-то внятного не будет, небольшой, максимум умеренный", указала эксперт.

Термометры покажут от 0 до +4 градусов. Исключение – ночь на 28 декабря на востоке и 29 декабря на западе. Там температура может опуститься до -3...0 градусов.

Погода на выходных в Киеве будет теплой как для зимы, облачной и маловетренной. В ночные часы ожидается около нуля, днем ​​0...+2 градуса.

"Заглядывая вперед, в Новый год, можно увидеть, что 31 декабря предполагается крошечное снижение температуры воздуха. И на севере Украины, включая Киев, и на северо-востоке есть вероятность осадков в виде хотя бы мокрого снега", – добавила Диденко.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Осень 2024 года вошла в тройку самых теплых с начала наблюдений. В частности, было зафиксировано 11 температурных рекордов. Зима, согласно прогнозам экспертов, тоже будет "мягкой".

– На Новый год в Украине ожидают погоду без сильных морозов и снегопада.

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