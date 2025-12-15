Погоду будет определять антициклон Friedа: синоптик дала прогноз на вторник в Украине. Карта

Во вторник, 16 декабря, в Украину придет антициклон Frieda, который принесет погоду без существенных осадков. В то же время температура воздуха постепенно будет расти.

Видео дня

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. В то же время в западных и восточных областях вероятны прояснения.

Прогноз погоды в Украине и Киеве 16 декабря

По информации синоптика, 16 декабря в Украине без существенных осадков. Влажность будут повышать туманы.

Температура воздуха в течение дня в большинстве областей Украины вырастет от +4... +7 градусов, на востоке, в Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях столбики термометров будут колебаться от -1...+2 градусов тепла.

В столице завтра 16 декабря будет без осадков, ближайшей ночью до +2 градусов, завтра днем до +5 градусов.

В ближайшие дни в Украине, как добавляет Диденко, будет преобладать повышенное атмосферное давление, то есть антициклональный характер погоды, существенные осадки маловероятны. Значительных похолоданий не будет, ночью могут быть небольшие холода, однако в дневные часы температура воздуха будет колебаться в пределах +3... +7 градусов.

Напомним, Укргидрометцентр прогнозирует, что эта зима в Украине может быть на 1,5-2 градуса теплее нормы. Впрочем, возможны кратковременные периоды мощных, до -18 градусов, морозов. Но именно кратковременные, от трех дней до максимум недели.

Как сообщал OBOZ.UA, на Закарпатье в декабре начали цвести деревья. В частности, в Мукачево расцвела "безумная" сакура, или японская вишня. Одинокими бутонами цветов на ветвях могут любоваться местные жители.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!