В Мукачево в декабре расцвела 'безумная' сакура. Фото

На Закарпатье в декабре начали цвести деревья. В частности, в Мукачево расцвела "безумная" сакура, или японская вишня.

Одиночные бутоны цветов на ветвях могут наблюдать местные жители. Об этом сообщили в Мукачевском городском совете.

Зимнее чудо

"Несмотря на зимнюю пору, в Мукачево зацвела знаменитая "безумная" сакура", – говорится в посте.

Вопреки низкой температуре воздуха, жители города могут любоваться красотой цветов.

В горсовете отметили, что впервые сакура зацвела вне сезона в 2014 году. С тех пор это превратилось в особую традицию, которая привлекает как туристов, так и местных.

Что известно о сакуре

Японская вишня, или сакура – общее название декоративных деревьев подрода вишен. Так называют вишню мелкопильчатую, которая не плодоносит. Сакура – известный символ Японии и японской культуры. Японцы издавна почитают это растение.

Известно, что сакуры на Закарпатье высаживают уже не первое столетие. Первое упоминание о японской вишне в Ужгороде в письменных источниках датируется 16 веком, массово сакура была завезена в город в 1920-30-х годах.

Напомним, о цветении сакуры в городе Мукачево сообщалось и в январе 2024 года. Тогда температура воздуха колебалась в пределах -1...-7 градусов.

Как писал OBOZ.UA, прошлой зимой, в январе, в Одесской области расцвело краснокнижное растение – безвременник анкарский. Как правило, он появляется первым сразу после зимнего солнцестояния.

