Жовтень одразу показав, хто восени господар)

Ми вже відчули перше похолодання.

Далі буде осінніше...

Одразу хочу сказати, що, за попередніми прогнозами (попередніми!!) у ніч на 9-те жовтня (це аж на наступний понеділок), є ймовірність заморозків у північних, східних областях та в більшості центральних.

Так передчасно попереджаю, щоб ви могли нормально підготуватися, кому це важливо.

А поки що йдемо за графіком.

Завтра, 3-го жовтня, в Україні переважатиме суха, навіть сонячна, погода. Антициклон Sonja це організує. Карта.

Видео дня

Буде досить тепло, протягом дня +17+23 градуси.

Щоправда, вночі значно свіжіше, +6+11 градусів.

Гардероб вже варто передивитися ретельно.

Що на тижні?

4-го жовтня на заході, півночі та в центрі пройдуть дощі, 5-го жовтня суха пауза, 6, 7 та 8 чергові атмосферні фронти почнуть шастати нашою територією (окрім південної частини), тому дощів побільшає - грибники, на старт!)

У Києві у вівторок буде сухо, близько +20 градусів.

У середу - невеликий дощ.

У четвер - без опадів.

А ось у п'ятницю, суботу та неділю сезон нагадає про себе типовою осінньою погодою - у Києві буде вогко, періодично йтимуть дощі, похолоднішає до +9+13 градусів та ще й завіватиме рвучкий вітер.

У ніч на понеділок, на 9-те жовтня, у Києві є ймовірність заморозку.

А ось із 10-го жовтня до нас прийде чергова хвиля дуже теплої погоди.

Як бачите, погода обіцяє бути вкрай неоднорідною, цікавою, контрастною і холеричною.

Тримайте себе і свою голову в рівновазі, подбайте про профілактику і обов'язково уважно стежте за свіжими уточненими прогнозами погоди)