Погода в Украине будет 'сдержанной': синоптик рассказала, чего ждать

Завтра, 27 февраля, прибрежная часть Европы будет в зоне влияния активного циклона "Кьяра". А остальная территория, включая Украину, попадет под влияние антициклона "Хайко", повлечет сухую и местами солнечную погоду.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. По ее информации, 27 февраля в Украине будут преобладать сухие воздушные массы.

Погода в Украине и Киеве 27 февраля

По словам синоптика, завтра температура воздуха ожидается низкой и холодной. Ближайшей ночью ожидается -1... -6 градусов, завтра днем -2...+4 градуса тепла. На юге и западе теплее, +2... +6 градусов.

В то же время в Киеве в пятницу, 27 февраля, осадки маловероятны. Ночью до -4 градусов мороза, завтра днем 0 градусов.

"До календарной весны осталось пару дней буквально. Погода в Украине пока побудет сдержанной: ночью небольшие "минусы", днем около нуля или незначительные "плюсы", — отмечает синоптик.

В то же время, как информирует Укргидрометцентр, завтра, предварительно, по всей территории будет солнечно. На Луганщине сохранятся холода(-3...-5 градусов ночью, 0...-2 градуса днем). На западе и юге будет теплее всего, воздух прогреется до +7 градусов.

Напомним, климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

