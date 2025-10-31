Погода в первые выходные ноября удивит украинцев: синоптик дала прогноз. Карта

В субботу, 1 ноября, и в воскресенье, 2 ноября, погода удивит украинцев солнечной погодой и теплом. Кое-где столбики термометров поднимутся до +17 градусов.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Однако в некоторых регионах будет царить дождливая атмосфера.

"В субботу и воскресенье, 1-2 ноября новый месяц года, на который всегда больше всего нареканий за его облачность, решит подкорректировать свой имидж и подарит украинцам по-настоящему теплую погоду и даже с солнышком!" – говорится в сообщении.

Погода в Украине

По словам синоптика, днем температура воздуха будет колебаться от +10 до +14 градусов, а на юге и западе страны повысится до +12 – +17 градусов. В большинстве регионов Украины как в субботу, так и в воскресенье ожидается сухая и преимущественно солнечная погода.

"Разве что завтра небольшие дожди вероятны в Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях", – подчеркнула Диденко.

Погода в столице

В Киеве на выходные ожидается теплая и облачная погода, однако будет сухо без осадков. Температура воздуха в течение дня составит +11+13 градусов.

Напомним, по словам заслуженного метеоролога Украины Вазиры Мартазиновой, в конце ноября ожидается резкое снижение температуры. Столбики термометров местами могут опуститься до -12 градусов. Похолодание синоптик прогнозирует с 25 ноября до 3 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, грядущая зима 2025-2026 годов может стать одной из самых холодных за последние десятилетия. Ожидаются сильные морозы, значительные снегопады и затяжное похолодание во второй половине сезона.

