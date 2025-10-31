До 12 градусов мороза: синоптик рассказала, когда в Украину придет резкое похолодание

В Украину приближается активный циклон, который принесет прохладу и дожди уже в начале ноября. Однако значительного похолодания в течение почти всего следующего месяца ожидать не стоит.

Об этом в интервью "Главред" рассказала заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова. По ее словам, резкое снижение температуры ожидается в конце ноября, а столбики термометров местами могут опуститься до -12 градусов.

"К нам идет активный циклон. Почему активный циклон? Потому что в этом году арктический центр сам по себе очень активен. И он занимает куда большую территорию. Поэтому в этом году климат прохладный на нашей территории", – рассказала Мартазинова.

Она добавила, что осадки будут только до второй декады месяца, но будут доходить до 10 мм. С 1 по 5 ноября возможны дожди, а уже после 5 ноября стоит ожидать сильных осадков.

"Да, осадки будут только в виде дождя. После 7 ноября осадков не ожидаем, но температура в это время будет снижаться. Уже к концу ноября стоит ожидать резкое похолодание", – объяснила метеоролог.

Когда ожидать минусовых показателей

По ее словам, настоящее резкое похолодание ворвется на территорию нашей страны с 25 ноября и продержится до 3 декабря.

"Минимальная температура может доходить до -9 -12 градусов в ночное время. Дневная температура будет около 0 градусов", – отметила Мартазинова.

Что касается погоды зимой, то по ее словам, она ожидается рекордно холодной. Специалисты тоже отметили, что зима 2026 в Украине будет непредсказуемой.

Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Птухи, в течение ближайших дней погода в Украине улучшится. В отдельные дни днем воздух будет прогреваться до рекордных для начала ноября +18 градусов, хотя местами температуры будут оставаться относительно некомфортными.

Как сообщал OBOZ.UA, грядущая зима 2025-2026 годов может стать одной из самых холодных за последние десятилетия. Ожидаются сильные морозы, значительные снегопады и затяжное похолодание во второй половине сезона.

