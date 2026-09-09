Погода удивит летним теплом: синоптик дала прогноз на четверг в Украине. Карта

После локального похолодания в Украину ворвется новая волна потепления. Местами 10 сентября столбики термометров поднимутся до +30 градусов.

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На западе страны пройдут небольшие дожди. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода 10 сентября

По информации синоптика, в течение суток максимальная температура воздуха будет составлять 25-30 градусов тепла. Однако приближение холодного атмосферного фронта с запада Европы приведет к небольшому похолоданию в западных областях Украины. В течение суток там ожидается +17...+22. Только в Черновицкой области еще будет летнее тепло до +28.

Высокое атмосферное давление будет доминировать в Украине, поэтому в большинстве областей погода преимущественно без осадков. Только в западных областях местами пройдут небольшие дожди.

В Киеве 10 сентября будет очень тепло. Самая высокая температура воздуха достигнет в течение дня 30 градусов тепла. Дожди в столице маловероятны, будет очень много солнца. Однако к вечеру в Киеве есть вероятность небольшого дождя.

Как сообщал OBOZ.UA, сентябрь 2026 года готовит украинцам классический переход от летнего тепла к постепенной осенней прохладе. Первая половина сентября еще порадует солнечными и теплыми днями, однако уже во второй половине месяца синоптическая картина существенно изменится. В то же время затяжных дождей на территории нашей страны не ожидается.

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