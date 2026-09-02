Затяжные дожди или настоящая бабья осень? Синоптики дали прогноз на сентябрь

Сентябрь 2026 года сулит украинцам классический переход от летней жары к постепенной осенней прохладе. Первая половина сентября ещё порадует солнечными и теплыми днями, однако уже во второй половине месяца синоптическая картина существенно изменится.

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В то же время затяжных дождей на территории нашей страны не ожидается. Об этом сообщает OBOZ.UA со ссылкой на данные сервиса Meteofor.

Какой будет погода в сентябре

Начало первого месяца осени в большинстве регионов Украины будет мягким и комфортным. Резкое изменение погодных условий ожидается примерно после 16–17 сентября. Именно тогда воздушные массы с севера и запада принесут в Украину ощутимое похолодание.

В Киеве и Чернигове первые две недели сентября пройдут при преимущественно малооблачной и сухой погоде. Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +21 – +25 градусов, а ночью столбики термометров не опустятся ниже +12 – +17 градусов.

После 17 сентября дневная температура снизится до +14 – +16 градусов, а ночные показатели упадут до +9 – +11 градусов. Сухая погода сменится повышенной облачностью и периодическими дождями.

На юге нашей страны, в частности, в Одессе и Николаеве продолжается полноценный бархатный сезон. Начало сентября принесет устойчивую жару до +25 – +27 градусов днем.

Здесь похолодание наступит немного позже, а именно после 18 сентября. Температура в Одессе и Николаеве снизится с +23 градусов до +14 – +17 днем.

На западе и в центральных областях, в частности во Львове, Ужгороде и Полтаве, в первые дни месяца также сохранится теплая погода – от +21 градуса до +27. Небольшие локальные дожди возможны лишь в отдельные дни, однако они не испортят общей картины бабьего лета.

Начиная с 20-х чисел дневной максимум здесь составит всего +12 – +13 градусов, а ночные температуры снизятся до +9 градусов. Ожидается затяжная облачность с периодическими осадками.

Будут ли длительные дожди

Синоптические данные свидетельствуют, что сентябрь не станет полностью дождливым месяцем. Затяжных непрерывных ливней в начале месяца не предвидится, поэтому этот период можно смело считать первой волной бабьего лета.

Однако третья декада сентября потребует от украинцев достать из шкафов теплую одежду и зонтики. Именно тогда осень окончательно вступит в свои права с умеренными дождями и дневной температурой не выше +12 – +15 градусов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине осень постепенно становится теплее, а сентябрь все чаще напоминает продолжение лета. На фоне глобального потепления переход между сезонами становится менее плавным, а длительные засухи могут сменяться сильными ливнями.

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