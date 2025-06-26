Погода снова будет неожиданной: где ожидают грозы 26 июня

В четверг, 26 июня, в Украине будет преобладать теплая и преимущественно солнечная погода. Однако в большинстве областей ожидаются штормовые порывы ветра, а в некоторых регионах прогремят грозы.

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Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет колебаться в зависимости от региона.

Так, ночью в западных, северных и восточных областях ожидается +12...17 градусов, на остальной территории ночная температура будет колебаться в пределах +17...+22.

Днем на западе, севере и востоке страны температура воздуха составит +22...+27. В северных областях будет прохладнее, +19...+24.

Жарче всего будет в южной части и на Закарпатье, где столбики термометров поднимутся до +28...+32.

Ближайшей ночью на севере страны и в большинстве центральных областей, а днем на Левобережье пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории без осадков.

Ночной ветер будет западным и северо-западным, будет двигаться с умеренной скоростью 7-12 м/с. А днем в Украине, кроме западных областей, ожидаются штормовые порывы ветра.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине

26 июня днем в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Как сообщал OBOZ.UA, по расчетам мировых прогностических центров, лето в Украине в 2025 году может быть теплым, а средняя за сезон температура воздуха – на 1-2 градуса выше нормы. Июль будет с дождями и грозами и может стать самым жарким месяцем сезона, а в августе вполне вероятен дефицит осадков.

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