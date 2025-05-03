Погода на воскресенье: часть Украины накроют дожди с грозами, но будет жарко

В воскресенье, 4 мая, некоторые регионы Украины накроют дожди с грозами. В то же время, температурные показатели по всей территории будут достаточно высокими.

Видео дня

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она подчеркнула, что на следующей неделе ожидается похолодание.

4 мая в Украине ожидается теплая и ветреная погода. Максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +20...+25 градусов, а местами будет достигать +25...+27 градусов. В течение дня сохранится порывистый юго-западный ветер, местами до 15-20 м/с.

В западных областях, также на севере, Винницкой и Черкасской пройдут дожди с грозами.

Завтра, 4 мая, в Киеве прогнозируется кратковременный дождь с грозой, а также порывистый юго-западный ветер, местами сильный. Днем в столице будет очень тепло, температура поднимется до +26 градусов.

"Похолодает с понедельника-вторника. На юге и востоке еще удержится теплая погода. Нюхайте сирень, не будьте дикарями – не рвите, не топчите ландыш, молодой картофель и огурцы вымачивайте в воде, фотографируйте древовидные пионы, съездите куда-нибудь недалеко подышать более чистым воздухом. О донатах не забудьте!" – резюмировала синоптик.

Напомним, несмотря на то, что в ближайшие дни в Украине ожидаются значительные изменения погодных условий, включая заморозки, ветр и дожди с грозами, в целом температура воздуха будет оставаться достаточно высокой для этого времени года. В большинстве областей на выходных и в начале следующей недели днем столбики термометров поднимутся до +24 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, что май может разочаровать украинцев нестабильной и дождливой погодой. Согласно его прогнозу, ближе к середине месяца температура воздуха начнет медленно расти, но уже в последние дни весны погода испортится снова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!