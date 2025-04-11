Погода на Вербное воскресенье удивит украинцев: синоптик рассказала, чего ждать. Карта

В субботу, 12 апреля, в Украине начнется потепление, температура воздуха местами поднимется до +14 градусов, а заморозки будут постепенно исчезать. На Вербное воскресенье, 13 апреля, ожидается солнечная погода, столбики термометров поднимутся до +15 градусов.

Видео дня

Такой прогноз обнародовала украинская синоптик Наталья Диденко. В своем Telegram-канале она написала, что суббота "решительно переведет к цветущей и теплой весне".

Так, днем 12 апреля в Украине ожидается +7...+12 градусов, в Луганской и Харьковской областях до +14 градусов.

Ночью заморозки останутся только островками и уже будут постепенно исчезать, спрогнозировала синоптик.

В большинстве областей в субботу без осадков, лишь ночью в западных областях мокрый снег, а днем на юго-востоке – "остатки циклона" с дождем, мокрым снегом и сильным ветром.

В Киеве без осадков. Ночью около нуля, днем в субботу +7…+9 градусов.

Прогноз погоды на Вербное воскресенье и Пасху в Украине

На Вербное воскресенье, 13 апреля, в Украине ожидается солнечная погода с температурой воздуха +10...+15 градусов, прогнозирует Наталья Диденко.

Она также объяснила изменения погоды тем, что в межсезонье синоптическая ситуация всегда непростая.

По данным Укргидрометцентра, в понедельник, 14 апреля, потепление в Украине будет продолжаться.

По всей территории солнечно, без осадков, без ночных заморозков, днем температура воздуха вырастет до +15...+17, на востоке – до +19 градусов.

Во вторник, 15 апреля, от +15 до +17, на востоке до +21 градуса. В западных областях днем и ночью небольшой дождь, температура воздуха на Волыни, Львовщине, Закарпатье снизится до +12...+14.

По данным Наталки Диденко, предварительно, на Пасху будет тепло, +14...+20 градусов, однако прогноз в дальнейшем потребует уточнения.

Ранее OBOZ.UA публиковал подробный прогноз погоды на Пасху в разных городах Украины. В этом году Светлое Воскресение Христово будут праздновать 20 апреля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!