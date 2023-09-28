Погода будет аномальной: синоптики уточнили прогноз на пятницу в Украине. Карта

Последние дни сентября в Украине будут чуть ли не аномально теплыми и жаркими. В эту пятницу, 29 сентября, температура воздуха в некоторых областях поднимется до отметки +29 градусов.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. По ее словам, в настоящее время в Украине царит антициклон, который принес солнечную, сухую и теплую погоду.

Так, 29 сентября максимальная дневная температура воздуха ожидается в диапазоне от +23 до +29 градусов. Ночью будет прохладнее, температура опустится от +9 до +12 градусов, на юге страны будет немного теплее, от +12 до +17 градусов.

29 сентября на юге Украины также существует возможность сильного восточного ветра.

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В Киеве в пятницу ожидается много солнца и тепла. В течение дня температура поднимется до +25 градусов.

В субботу погода в Украине останется стабильной и синоптики не предполагают значительных изменений. Тем не менее, в воскресенье на западе и севере страны, а также в Винницкой и Черкасской областях возможны кратковременные дожди, которые будут сопровождаться снижением температуры воздуха до +16-20 градусов.

Однако на юге, востоке и большинстве центральных областей в течение всей недели ожидается сухая, солнечная и теплая погода.

Ранее сообщалось, что в Украине первые дни октября 2023 года будут достаточно прохладными, особенно в темное время суток. Далее ожидается переменная погода – периоды потепления будут менять холод, хотя в конце месяца ожидается плавное снижение температуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, первые заморозки, а вместе с ними туманы и пасмурная погода могут прийти в нашу страну также в октябре.

В то же время метеорологиня Вазира Мартазинова заявила, что этот октябрь в целом будет теплее предыдущего, со среднемесячной температурой на несколько градусов выше нормы.

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