Лина Костенко — это не просто поэтесса, это явление, преодолевающее пределы времени и пространства. Ее слово — это пульсирующий в сердце нации живой организм, в сердцах людей, для которых Украина — это не просто территория, а состояние души. Ее стихи — это не просто строки на бумаге, а вдохновляющие, исцеляющие и пробуждающие к действию мощные импульсы. Они часть нашей истории, нашего достоинства, нашего несгибаемого духа.

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95 років від дня народження Ліни Костенко — це не просто ювілей. Це нагадування, що поезія має силу змінювати світ. У її рядках не лише розцвітають квіти, а й ростуть дерева, у її словах — наше майбутнє, яке ми будуємо на основі того, що вона залишила нам у спадок. "Історії ж бо пишуть на столі, а ми – живі, у нас нема чернеток" — ці слова набувають надзвичайної актуальності саме сьогодні, коли кожен день — це новий виклик для нашої свободи та гідності.

Ліна Костенко — це голос, який ми чуємо навіть у тиші, це поезія, яка не боїться часу і не знає компромісів. Вона була і залишається символом нашої боротьби, нашої сили та нашої непокори. Вона — це наше свідчення і наша боротьба, яку ми ведемо за право бути почутими, за право бути вільними.

Тож, щоб вшанувати цю величну постать, Київський військовий ліцей імені Івана Богуна, де велика честь мені наразі сіяти вічне, запрошує всіх долучитися до великого літературного флешмобу, присвяченого 95-річчю Ліни Костенко. Оберіть свій улюблений вірш, запишіть відео, поділіться ним у соціальних мережах із хештегами #ЛінаКостенко95 #КВЛ_читає #Поезія_незламності. Нехай ваш голос долетить до кожного, хто прагне чути правду. Передайте естафету іншим, нехай цей поетичний рух розцвітає, як квітка, що виростає в битві за нашу свободу.

Поезія — це не просто слова. Це наш захист, наша міць, наша зброя. Сьогодні більше ніж коли-небудь важливо бути почутими. Приєднуйтесь!

Слава українському словові! Слава Україні!