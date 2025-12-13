Подойдут всем: топ подарков на "тайного Санту" для коллег и друзей
Накануне зимних праздников во многих коллективах активно готовятся к обмену подарками в формате "тайного Санты". Участники договариваются о бюджете и конфиденциально готовят презенты.
Анонимность и ограниченная стоимость делают выбор подарков особенно ответственной задачей. OBOZ.UA подготовил подборку универсальных идей, которые подходят для коллег и друзей.
Универсальные подарки
Во многих случаях лучше всего выбирать нейтральные и практичные вещи, которые не зависят от личных вкусов. К наиболее удачным вариантам относятся:
- аромадиффузоры для дома;
- праздничные свечи;
- рождественская посуда;
- декоративные элементы;
- теплые пледы.
Такие презенты создают уют и хорошо вписываются в атмосферу зимних праздников. Если хочется подарить впечатления, уместными будут билеты в кино, театр или сертификаты на мастер-классы.
Практичные подарки для ежедневного использования
Подарки, которые могут стать полезными в повседневной жизни, всегда остаются актуальными. К ним относятся:
- термочашки;
- ланчбоксы;
- наборы меда или джемов;
- чай или кофе;
- блокноты;
- планеры;
- портативные колонки;
- небольшие органайзеры для дома или офиса.
Отличным вариантом могут стать антистресс-игрушки или аксессуары для рабочего стола, которые сделают будни более комфортными. Такие подарки уместны для любого коллектива.
Креативные и оригинальные идеи
Если стандартные варианты кажутся слишком привычными, можно выбрать что-то необычное. Наборы для выращивания растений, декоративные пазлы, комплекты специй для глинтвейна или мини-наборы для кулинарных экспериментов – это подарки, которые отличаются среди других. Они обеспечивают не только эмоции, но и небольшой творческий элемент.
Актуальные подарки
Среди современных и удобных вариантов стоит рассмотреть настольные увлажнители воздуха, USB-лампы, подставки для смартфона или многоразовые грелки для рук.
Тематические подарочные наборы – зимнее какао с маршмеллоу, офисные мини-комплекты или настольные игры – также пользуются спросом.
Для любителей чтения уместным будет сертификат в книжный магазин или книга.
Эко-подарки, такие как шоперы или наборы с микрогрином, тоже остаются современным трендом.
OBOZ.UA также рассказывал, что не стоит дарить на праздники.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.