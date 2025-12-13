Подойдут всем: топ подарков на 'тайного Санту' для коллег и друзей

Накануне зимних праздников во многих коллективах активно готовятся к обмену подарками в формате "тайного Санты". Участники договариваются о бюджете и конфиденциально готовят презенты.

Анонимность и ограниченная стоимость делают выбор подарков особенно ответственной задачей. OBOZ.UA подготовил подборку универсальных идей, которые подходят для коллег и друзей.

Универсальные подарки

Во многих случаях лучше всего выбирать нейтральные и практичные вещи, которые не зависят от личных вкусов. К наиболее удачным вариантам относятся:

аромадиффузоры для дома;

праздничные свечи;

рождественская посуда;

декоративные элементы;

теплые пледы.

Такие презенты создают уют и хорошо вписываются в атмосферу зимних праздников. Если хочется подарить впечатления, уместными будут билеты в кино, театр или сертификаты на мастер-классы.

Практичные подарки для ежедневного использования

Подарки, которые могут стать полезными в повседневной жизни, всегда остаются актуальными. К ним относятся:

термочашки;

ланчбоксы;

наборы меда или джемов;

чай или кофе;

блокноты;

планеры;

портативные колонки;

небольшие органайзеры для дома или офиса.

Отличным вариантом могут стать антистресс-игрушки или аксессуары для рабочего стола, которые сделают будни более комфортными. Такие подарки уместны для любого коллектива.

Креативные и оригинальные идеи

Если стандартные варианты кажутся слишком привычными, можно выбрать что-то необычное. Наборы для выращивания растений, декоративные пазлы, комплекты специй для глинтвейна или мини-наборы для кулинарных экспериментов – это подарки, которые отличаются среди других. Они обеспечивают не только эмоции, но и небольшой творческий элемент.

Актуальные подарки

Среди современных и удобных вариантов стоит рассмотреть настольные увлажнители воздуха, USB-лампы, подставки для смартфона или многоразовые грелки для рук.

Тематические подарочные наборы – зимнее какао с маршмеллоу, офисные мини-комплекты или настольные игры – также пользуются спросом.

Для любителей чтения уместным будет сертификат в книжный магазин или книга.

Эко-подарки, такие как шоперы или наборы с микрогрином, тоже остаются современным трендом.

