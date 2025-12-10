Новый год 2026: что категорически нельзя дарить

На приобретение близким подарков на праздник Нового года у нас остается все меньше времени. А это значит, что вероятность ошибиться из-за спешки растет.

Видео дня

Именно поэтому издание The Page решило собрать топ презентов, которые суеверия не советуют класть под елку. Считается, что они несут негативную энергетику и могут принести своему владельцу лишние проблемы. Особенно в год Огненной Лошади, который как раз наступает по восточному календарю.

Острые предметы — намек на разрыв отношений

Ножи, ножницы и другие острые аксессуары считаются плохим подарком на любые праздники. Они олицетворяют конфликты, отчуждение и разрывы. В году Огненной Лошади такой подарок звучит особенно неудачно, ведь хозяин 2026 года ценит взаимность и честную коммуникацию. Подаренный нож может трактоваться, как символ дистанции или нежелательных изменений между людьми.

Кожаные вещи — ассоциация с ограничениями

Изделия из натуральной кожи, особенно темных цветов, несут энергию жесткости и контроля. Для Лошади, которая олицетворяет динамику и свободу, подобные вещи имеют неудачный смысл. К тому же из кожи изготавливают конскую сбрую, что напрямую ассоциируется со сдерживанием, это противоречит природе этого импульсивного и свободолюбивого знака.

Пустые кошельки и копилки — символ "пустого" начала

По восточным представлениям, финансовые аксессуары без наполнения несут энергию недостатка и застоя. Для Огненной Лошади это трактуют как нежелательный старт нового года. Если планируете дарить кошелек или копилку для сбережений, положите внутрь монету — она должна стать оберегом от финансовых трудностей.

Сувениры в форме замков — знак блокировки.

Замки и подобные предметы связывают с состоянием "закрытости", остановкой движения и препятствиями. В год Лошади такая символика неуместна, ведь она контрастирует с его стремлением к развитию и движению вперед. Подарок может нечаянно намекнуть на задержки или торможение дел.

Зеркала и вещи, которые "отражают" энергию

В восточной традиции зеркала и другие предметы, которые отражают изображения, считаются подарками, способными возвращать или приумножать нежелательную энергию и создавать иллюзии. Для Огненной Лошади, которая ценит честность и прозрачность, это плохой вариант презента. Подаренное на праздник начала года зеркало способно "рассеять" удачу и внести лишнюю нестабильность во весь год.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какую одежду не стоит надевать на праздник Нового года – может притянуть неудачи.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.