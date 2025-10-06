Подкаст 'Закрыл раунд' победил в премии 'Слушно' от MEGOGO

Подкаст "Закрыл раунд" стал победителем национальной аудиопремии "Слу́шно" 2025 от MEGOGO в категории "Лучший подкаст о бизнесе". Результаты объявили 1 октября в Украинском доме. Победителей определяли по смешанной модели голосования – 50% отдавали слушатели и 50% – экспертное жюри.

"Закрыл раунд" – подкаст Ильи Кабачинского и Антона Полескова о технологических феноменах, компаниях и людях, которые строят бизнес в современной экономике и привлекают миллиарды инвестиций, а также о событиях, влияющих на технологический рынок и мир вокруг нас. Проект выходит при поддержке Favbet Tech – украинской IT-компании, входящей в топ-50 крупнейших по версии DOU.

В 2025 году подкаст запустил уже пятый сезон, новые выпуски которого доступны на всех подкаст-платформах. В рамках сезона вышли специальные эпизоды и эксклюзивные интервью с лидерами украинской технологической индустрии – среди них основатель Kasta Андрей Логвин. Также в выпусках обсуждались трансформация "Новой почты", криптобиржа Hyperliquid, производители растительной пищи и духовный стартап Nebula от Obrio.

"Слушно" – ежегодная аудиопремия от MEGOGO Audio, которая уже пятый год подряд отмечает лучшие украиноязычные подкасты. Премия охватывает различные номинации – бизнес, науку, культуру, спорт и другие – и определяет лидеров украинского подкастинга.

В 2025 году "Закрыл раунд" вошёл в шорт-лист премии сразу в двух категориях – "Подкаст о бизнесе" и "Подкаст о науке и технологиях", а по итогам голосования слушателей и решения жюри одержал победу в бизнес-номинации.