Поддержка по принципу «равный-равному»: «Сердце Азовстали» организовало реабилитационный лагерь для защитников, вернувшихся из плена

В Трускавце завершился второй ветеранский лагерь в рамках программы посттравматического роста для защитников, вернувшихся из российского плена. На этот раз тренером программы выступил защитник Мариуполя, бывший военнопленный и тренер по посттравматическому росту ОО "Сердце Азовстали" Владимир Вдовенко.

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В течение нескольких дней участники работали над восстановлением в безопасной среде: принимали участие в психологических тренингах, командных мероприятиях, оздоровительных процедурах и практиках, направленных на поиск внутренних ресурсов и новых жизненных ориентиров.

Особенностью программы является формат "равный – равному". Наряду с психологами работает тренер, который сам прошел путь обороны Мариуполя, пребывания в российском плену и возвращения к гражданской жизни. Такой опыт помогает быстрее завоевать доверие и показать защитникам, что после самых тяжелых испытаний возможно не только восстановление, но и личностный рост.

"Когда человек видит рядом того, кто пережил похожий опыт и уже нашел силы двигаться дальше, это помогает поверить в собственные возможности. Именно на этом строится подход посттравматического роста – не отрицать пережитое, а научиться использовать этот опыт как ресурс для нового этапа жизни", – отмечает Владимир Вдовенко.

Кемпы для ветеранов являются частью комплексной системы поддержки, которую ОО "Сердце Азовстали" развивает для защитников Мариуполя. В её основе – методики посттравматического роста, психологическое сопровождение и поддержка по принципу "равный – равному", которые помогают защитникам восстанавливаться после плена, обретать новый смысл и уверенно возвращаться к активной жизни.