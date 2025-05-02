Подарок, с которым невозможно ошибиться: как работает eCard от BROCARD
Подарок нужен "на вчера", а ничего подходящего так и не нашлось? Узнали себя? Книга – уже было. Деньги – круто, но банально. Рубашка – не знаю размер. Поиски идеального подарка часто заканчиваются компромиссом. А вот что-то из мира красоты – всегда хорошая идея. Но и тут есть нюанс: вкусы – индивидуальны, и угадать с характером аромата или оттенком помады – сложно, это мягко говоря. Ведь красота – это всегда про личное. То, что идеально подойдет одному человеку, может совсем не понравиться другому. Именно поэтому BROCARD запустил новый сервис – eCard, электронный подарочный сертификат, который оставляет право выбора за тем, кто его получает.
eCard – это современная альтернатива классическим картам и настоящая свобода для тех, кто ценит стиль, удобство и персонализацию. Не нужно выбирать за кого-то – просто подарите возможность выбрать самому то, чего действительно хочется.
Как это работает?
Оформление eCard занимает буквально несколько минут:
- заходите на BROCARD.UA или в мобильное приложение (раздел eCard);
- указываете сумму – от 200 до 25 000 гривен;
- вводите номер телефона получателя;
- и – вуаля! – сертификат уже отправлен.
Без очередей, доставки и лишних хлопот. А главное – без риска не угадать.
Что можно купить за eCard?
Абсолютно всё, что есть в интернет-магазине BROCARD.UA или в мобильном приложении BROCARD: парфюмы, косметика, средства ухода, аксессуары, даже товары со скидками. Идеально для тех, кто хочет сделать приятное без каких-либо ограничений.
А ещё:
- сертификат действует целый год – времени достаточно, чтобы найти именно "свое";
- можно комбинировать несколько eCard или добавить промокод;
- это универсальный подарок на любой случай – от первого свидания до юбилея бабушки.
В мире, где всё меняется каждый день, остается одно: желание быть внимательными к другим. Иногда лучший подарок – это не коробка с бантом, а возможность выбрать красоту на своих условиях. Свобода выбора – по-настоящему особенный подарок. И eCard – как раз об этом!