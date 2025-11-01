Подарок от осени: чем удивит погода украинцев в первый день ноября. Карта

В субботу, 1 ноября, погоду в Украине будет определять поле высокого давления. Оно обеспечит отсутствие осадков, лишь на северо-востоке страны еще возможен небольшой дождь.

Видео дня

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. "Переменная облачность, без осадков, лишь на северо-востоке страны облачно с прояснениями, небольшой дождь", – сказано в прогнозе.

В Украине будет тепло как для этого времени года, особенно днем, теплее всего – на западе и юге страны. Ветер в первый день ноября будет веять с северо-запада.

Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов тепла, в западных, Житомирской и Винницкой областях – от 4 тепла до 1 градуса мороза. Днем по Украине 9-14 градусов тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны – до 17 с плюсом.

Ночью и утром в Карпатах и на Прикарпатье местами можно будет увидеть туман.

На Киевщине ожидается переменная облачность, день пройдет без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет 3-8 тепла, днем 9-14 градусов. В Киеве ночью 4-6 градусов тепла, днем 10-12 по Цельсию.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко рассказала, что в эти выходные в Украине столбики термометров местами поднимутся до +17 градусов. Однако в некоторых регионах будет царить дождливая атмосфера.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!