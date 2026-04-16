Подарили новое авто: история с 69-летним дедушкой-переселенцем из голубых 'Жигулей' получила продолжение. Фото

История переселенца, который эвакуировался из Черниговщины в село на Кировоградщину на своих до отказа загруженных "Жигулях", которые не выдержали дороги и сломались, получила продолжение. 15 апреля Николаю Матвеенко подарили новый автомобиль.

Об этом мужчина рассказал Общественному. Он поделился, как забирал новое авто и что будет делать с предыдущей машиной.

Николай Матвеенко сказал, что забирать автомобиль ездил в Киев.

"В салоне стояла белая машина с бантом на капоте. Подарили автомобиль и, кроме него, еще продукты дали и другие подарки. Затем работники начали меня знакомить с машиной", – рассказал господин Николай.

Отметил, что также оформили и право собственности на автомобиль.

В село Грушки Кировоградской области, куда мужчина эвакуировался, сказал, ехал за рулем новой машины.

"Работники банка сопровождали, ехали позади меня. У нового автомобиля расход топлива на 100 километров – шесть-семь литров. Предыдущая моя машина имела расход 10-11 литров", – отметил мужчина.

Что будет делать с предыдущей машиной, сказал, пока не знает.

"Продавать ли – не знаю. Наверное, в музей ее надо сдать", – шутит он.

Кто подарил автомобиль

Сооснователь monobank Олег Гороховский в своем Telegram-канале написал, что подарил Николаю Матвеенко новый автомобиль.

"Николай Михайлович с обновленной машиной! P.S. Спасибо Николаю за термосок с домашними яйцами, тушенкой, медом и щучьей икрой, все съем. Невероятно светлый человек!", — говорится в заметке.

Что предшествовало

В Киеве неравнодушные прохожие и правоохранители помогли пожилому водителю-переселенцу из Донбасса, у которого сломалась машина. Старенькая машина мужчины, в которой он перевозил свои вещи, в частности кур и собаку, не выдержала путешествия и сломалась.

Мужчина переехал сначала с Донбасса и поселился на Черниговщине, но впоследствии враг дошел и туда. В результате российской атаки жена погибла, а пожилой украинец, собрав вещи в один старенький ВАЗ, двинулся в более безопасном направлении.

Мужчина погрузил в машину самое дорогое – собаку, 18 кур, вещи, бытовую технику. К сожалению, машина не выдержала дальнего путешествия и в конце концов сломалась. В столице растерянного мужчину заметил прохожий и обратился к патрульным.

Транспорт отбуксировали до СТО, чтобы отремонтировать и украинец смог двинуться дальше.

"Вся жизнь в одной машине. Представьте на минутку, линия фронта стремительно приближается к вашему дому, сначала в Донецкой области, а затем и на Черниговщине... Места, в котором возможно выросли вы и ваши дети. Место, где каждый клочок земли напоминает о семье, теплые вечера и уют. Таких людей слишком много сейчас", – говорится в сообщении патрульной полиции.

Впоследствии мужчина показал, как он обустроился на новом месте. Он поселился в селе Грушка на Кировоградщине. Свою машину мужчина называет спасительницей, потому что именно она позволила вывезти все, что осталось от жизни.

На новом месте Николай Матвеенко пытается начать все сначала, в новом доме постепенно наводит порядок, а во дворе уже появляются первые признаки хозяйства – запасы, консервация, продукты, которые он привез с собой. Хотя работы еще много, но это его не пугает, наоборот, именно работа помогает держаться. Николай Матвеенко признается, что начинать с нуля трудно, однако он старается не терять веру и поддерживать других, даже словами.

"Жить надо. Людям помогать надо. Я всю жизнь людям помогал. Помогать надо там, кто на переднем плане. Надо помогать им, потому что там в 100 раз тяжелее".

