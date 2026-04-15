'Надо жить и не падать духом': 70-летний дедушка-переселенец из голубых 'Жигулей' показал, как обустроился на новом месте. Видео

70-летний переселенец Николай Матвеенко, которого недавно сняли на дорогах столицы в до отказа загруженных "Жигулях", обустроился на новом месте. После вынужденной эвакуации из Черниговской области он поселился в селе Грушка на Кировоградщине, куда добрался после непростого путешествия по Украине.

Видео дня

Историю мужчины показали в сюжете ТСН, журналисты которого разыскали водителя и побывали у него в гостях. Корреспондентка Наталья Ткачук посетила переселенца и записала его рассказ о дороге, потерях и новом начале.

В репортаже говорится, что "мужчина во второй раз вынужден бежать от войны", а сам герой делится собственными переживаниями и опытом.

Жизнь на колесах

Николай Матвеенко встречает гостей во дворе своего нового дома. Говорит, что уже понемногу привыкает к месту и людям рядом.

"Ну, ничего, нормально. Люди, соседи хорошие, хорошо все", – говорит он, осматривая двор.

Его "Жигули" стоят рядом. Сам мужчина называет машину своим спасителем, потому что именно она позволила вывезти все, что осталось от жизни.

"43 года. Нормально. Это иномарка. Хорошая машина. Ну что еще надо? Нормально машина", – говорит он.

Именно эта машина стала символом его истории. В салоне – вещи, бытовая техника, продукты, а на багажнике – клетки с курами. Рядом ехала и собака. И эта картина выглядела немного нереальной, но в то же время очень живой.

"Холодильник взял, стиральную машинку... Курей взял. Вы представляете? По Киеву с курами. Впереди полиция с мигалками. Собака впереди в окно смотрит. Все снимают меня. Да, ну что такое?" – вспоминает мужчина.

Дорога была сложной, но неравнодушные люди помогли. Полицейские отбуксировали авто, другие поддержали ремонтом. Уже на следующий день он добрался до нового места.

Детали переезда

По словам Николая Матвеенко, это уже второе большое переселение за последние годы. Раньше он жил в Харцызске Донецкой области и не хотел выезжать даже после оккупации.

"А я украинские песни пел, я с ними ругался... Они кричат: "Это Россия была". Я говорю: "Какая Россия? Это Украина"", – рассказывает он.

Впрочем, после полномасштабной войны мужчина вынужден был оставить и второй дом. Его село на Черниговщине сильно пострадало от обстрелов.

"До меня дошло. Я сидел, слезы потекли. Полсела сожгли уже. Рядом со мной дом сгорел", – говорит он.

Жена погибла в Донецкой области во время российских обстрелов в 2022 году. Часть хозяйства пришлось оставить – козы и коты разбежались перед эвакуацией.

Новая жизнь

Несмотря на потери и сложную дорогу, на новом месте Николай Матвеенко пытается начать все сначала. Во дворе уже появляются первые признаки хозяйства – запасы, консервация, продукты, которые он привез с собой.

"Ну, мясо, мед. Вот две банки меда, грибы, огурцы, помидорчики. Это утка тушоночка", – показывает он свои запасы и сразу предлагает угостить гостей.

Говорит, что привык все делать собственными руками. И теперь, когда магазинов рядом почти не было, именно это помогло выжить. Немного останавливается, будто вспоминает что-то, и добавляет, что без работы сидеть не будет – надо двигаться дальше.

В новом доме он наводит порядок постепенно. Работы еще много, но это его не пугает. Наоборот, кажется, именно работа помогает держаться.

"Большое спасибо, что приехали. Я очень доволен, очень рад. Конечно, не хотелось бы такого, чтобы ездить, скитаться, искать жилье. У самого все было... Ну а что сделаешь?" – говорит мужчина.

Сила духа

Николай Матвеенко не скрывает – начинать с нуля тяжело. Но он старается не терять веру и поддерживать других, даже словами.

"В жизни все бывает. Терпи, крепись. Духом не надо падать. Крепись, мужик, мы победим", – говорит он.

И немного после паузы добавляет, уже спокойнее: "Жить надо. Людям помогать надо. Я всю жизнь людям помогал. Помогать надо там, кто на на переднем плане. Надо помогать им, потому что там в 100 раз тяжелее".

Его будни сейчас простые. Хозяйство, собака Жулька рядом, куры, которые он таки довез, и украинские песни, которые он продолжает петь. И, возможно, именно это держит его на плаву.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в Киеве неравнодушные прохожие и правоохранители пришли на помощь пожилому водителю-переселенцу из Донбасса. Старенькая машина мужчины, в которой он перевозил свои вещи, в частности кур и собаку, не выдержала путешествия и сломалась. транспорт отбуксировали на СТО, чтобы отремонтировать

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!