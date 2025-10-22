Под Киевом российский дрон убил маму с младенцем и школьницу: выжили только бабушка с дедушкой

22 октября во время российского обстрела в селе Погребы на Киевщине погибли сразу трое членов одной семьи. Полугодовалая девочка Аделина Негода была единственным долгожданным ребенком у родителей. С ней погибла и 38-летняя мама Антонина Зайченко, а также ее 12-летняя племянница Анастасия Негода.

Подробнее о трагедии читайте в материале OBOZ.UA.

Спасти внучек не смогли

Ранним утром 22 октября в селе Погребы под Киевом вражеский дрон попал в один из жилых домов. После взрыва возник пожар. В огне погибли мама Антонина Зайченко, ее полугодовалая дочь Аделина Негода и племянница, 12-летняя Анастасия Негода.

В соседней комнате находились бабушка с дедушкой детей, они выжили, но спасти внучек и невестку не смогли.

В лицее, где училась Анастасия, ни учителя, ни ее одноклассники до сих пор не могут поверить в эту ужасную трагедию.

"Дети просто в шоке от такой трагедии, они пишут мне, что не стало их настоящего друга. Настя проучилась у нас всего лишь год, но за это время успела оставить огромный след", – со слезами на глазах рассказывает OBOZ.UA ее классная руководительница Светлана Селюк.

У девочки была непростая судьба. Ее папа рано умер, она осталась с мамой. Год назад переехала жить к бабушке и дедушке в село Погребы, а ее мама осталась в Киеве. Для бабушки с дедушкой Настя была светом в окошке. После смерти сына (папы девочки) они словно нашли новый смысл жизни.

Бабушка с дедушкой делали для нее все: если нужно было в школу прийти в вышиванке, то уже на следующий день у Насти она была. Дедушка привозил внучку в лицей, а после уроков забирал домой.

Улыбалась и объединяла детей

Много внимания Насте уделял также ее дядя Ярослав Негода. А когда у мужчины и его супруги Антонины родилась долгожданная дочь Аделина, то девочки буквально стали родными сестрами.

"Настя очень хорошо училась, в табеле у нее были только две 9, а остальные оценки – 10, 11, 12 баллов. Она была творческой девочкой, всегда что-то придумывала. Планировала организовывать конкурсы. Причем Настя не просто предлагала идеи, а всегда все организовывала", – вспоминает классная руководительница.

О Насте говорят, что она была как лучик солнца – всегда улыбалась, со всеми дружила, объединяла детей. Для всех умела быть подружкой.

Для семьи это огромная трагедия. Ярослав потерял единственную маленькую дочь, которую они вместе с Антониной ждали много лет. Наконец-то в семью пришло счастье, но оно было недолгим. Для бабушки с дедушкой это также огромная трагедия – потерять сразу двух любимых внучек и невестку.