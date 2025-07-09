Почувствуете перемены и переход: астропрогноз на 9 июля

В среду, 9 июля продолжается 14 лунный день, который с заходом солнца перейдет в 15. Луна начала сутки в созвездии Стрельца, но около полудня переместится в знак Козерога, Солнце остается в знаке Рака.

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Каким будет этот день и какие ритуалы сделают его лучше, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая.

Она предупредила, что сегодня нас будет ждать энергия перемен. "Что касается среды 9 июля, в эту среду вы почувствуете энергию определенного перехода, энергию определенных изменений", – сказала Исита Гая.

Выражаться эта энергия будет в ощущении, что внутри нас что-то меняется. "У вас может поменяться вкус в еде, вкус в одежде", – предупредила астролог.

Исита Гая также посоветовала начать этот день с приговаривания удачи для себя. "Вы начинаете приговаривать удачу себе. На день вы начинаете благословлять себя на этот день. И вот все эти вещи, они начинают раскрываться для вас", – сказала она.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 9 июля для всех знаков зодиака – кому сегодня нужно позаботиться о семейных отношениях.

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