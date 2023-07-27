Почти всю Украину накроют дожди и грозы, а столбики термометров поднимутся до +36: прогноз погоды на четверг

Погода в Украине в четверг, 27 июля, будет влажной – практически во всех регионах ожидаются значительные дожди с грозами. При этом столбики термометров на востоке и юге поднимутся до +36 градусов.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра. Дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с ожидаются днем во всех регионах, кроме юго-восточных.

В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской и большинстве западных областей прогнозируют значительные дожди.

На западе 27 июля ночью ожидаются +10..+15 градусов, днем будет +14..+19 градусов. В восточных и юго-восточных областях ночью +20..+25, днем +31..+36; в центре и на севере ночью +15..+20 градусов, днем +21..+26.

В столично регионе в четверг будет пасмурно, ночью и утром ожидается сильный дождь, а днем умеренный дождь и гроза – объявлен I уровень опасности.

В Киевской области столбики термометров ночью будут показывать +14..+19, днем +20..+25 градусов. В Киеву ночью ожидается +16..+18 градусов, а днем +20..+22.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские специалисты говорят, что в этом году у нас лето не самое жаркое, поскольку дни с высокими температурами быстро сменяются более прохладными. Однако мировые прогнозы обещают нам жаркое будущее.

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