Почти как писанки: оригинальный способ декора яиц на Пасху
Приближается Пасха 2026, и многие ищут интересные и безопасные идеи для декора пасхальных яиц. Красить и расписывать яйца важно не только красиво, но и абсолютно безопасно, ведь разрисованные и расписанные яйца будут употребляться в пищу.
Пользовательница Инстаграм jeffandlaurenshow поделилась оригинальным способом создания писанок с помощью воска и отвара красной капусты. Этот метод позволяет получить красивый натуральный синий цвет, который напоминает небесно-голубой оттенок. Главное – никакой химии: только натуральные ингредиенты и простой подручный инструмент.
Голубые писанки
Что нужно для изготовления писанок:
- Отваренные вкрутую яйца
- Свеча
- Простые булавки (булавки) с тупой шарообразной головкой
- Простой карандаш с резинкой на кончике
- Красная капуста для приготовления отвара (или другие натуральные красители)
- Глубокая посуда (удобно использовать банку с крышкой)
- Бумажные полотенца или салфетки
Пошаговая инструкция:
Приготовьте натуральный краситель. Порежьте красную капусту, отварите ее в кипящей воде в течение 10 минут. Процедите отвар и перелейте в удобную глубокую посуду (автор использовала полулитровую банку с крышкой).
Подготовьте инструмент для рисования.
Возьмите простой карандаш с резинкой на кончике и воткните в резинку булавку (булавку).
Растопите воск. Зажгите свечу и обмакните кончик булавки в расплавленный воск. Нанесите узор.
На отваренном яйце нарисуйте воском любые узоры, которые вам нравятся (автор рисовала цветы). Дайте воску полностью застыть.
Покрасьте яйца:
Опустите яйца с восковым узором в отвар красной капусты. Оставьте на ночь для получения насыщенного сине-голубого цвета.
Завершите декор. Выньте яйца, выложите на бумажные полотенца и дайте просохнуть. Затем осторожно сотрите воск ногтями или пластиковой карточкой.
Результат – красивые натуральные крашанки с четким белым узором на небесно-голубом фоне.
