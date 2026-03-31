Почти как писанки: оригинальный способ декора яиц на Пасху

Приближается Пасха 2026, и многие ищут интересные и безопасные идеи для декора пасхальных яиц. Красить и расписывать яйца важно не только красиво, но и абсолютно безопасно, ведь разрисованные и расписанные яйца будут употребляться в пищу.

Пользовательница Инстаграм jeffandlaurenshow поделилась оригинальным способом создания писанок с помощью воска и отвара красной капусты. Этот метод позволяет получить красивый натуральный синий цвет, который напоминает небесно-голубой оттенок. Главное – никакой химии: только натуральные ингредиенты и простой подручный инструмент.

Голубые писанки

Что нужно для изготовления писанок:

Отваренные вкрутую яйца

Свеча

Простые булавки (булавки) с тупой шарообразной головкой

Простой карандаш с резинкой на кончике

Красная капуста для приготовления отвара (или другие натуральные красители)

Глубокая посуда (удобно использовать банку с крышкой)

Бумажные полотенца или салфетки

Пошаговая инструкция:

Приготовьте натуральный краситель. Порежьте красную капусту, отварите ее в кипящей воде в течение 10 минут. Процедите отвар и перелейте в удобную глубокую посуду (автор использовала полулитровую банку с крышкой).

Подготовьте инструмент для рисования.

Возьмите простой карандаш с резинкой на кончике и воткните в резинку булавку (булавку).

Растопите воск. Зажгите свечу и обмакните кончик булавки в расплавленный воск. Нанесите узор.

На отваренном яйце нарисуйте воском любые узоры, которые вам нравятся (автор рисовала цветы). Дайте воску полностью застыть.

Покрасьте яйца:

Опустите яйца с восковым узором в отвар красной капусты. Оставьте на ночь для получения насыщенного сине-голубого цвета.

Завершите декор. Выньте яйца, выложите на бумажные полотенца и дайте просохнуть. Затем осторожно сотрите воск ногтями или пластиковой карточкой.

Результат – красивые натуральные крашанки с четким белым узором на небесно-голубом фоне.

OBOZ.UA писал, как покрасить яйца каркаде и сколько держать их в растворе.

