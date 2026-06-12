Почти 47 000 супергероев в одном месте: FANCON 2026 в Киеве стал ярким проявлением единства, благотворительности и современной культуры

6–7 июня 2026 года киевский Международный выставочный центр (МВЦ) превратился в эпицентр главного культурного события года – фестиваля современной поп-культуры FANCON 2026. В течение двух дней в трех павильонах МВЦ на площади 27 000 м² бушевал настоящий праздник свободы, творчества и единства. В этом году фестиваль побил собственные рекорды, приняв почти 47 тысяч посетителей и объединив десятки нишевых сообществ –, от геймеров и поклонников аниме до ценителей настольных игр, комиксов, рестлинга, киберспорта и K-pop.

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Однако главным достижением FANCON 2026 стала его неповторимая атмосфера: тысячи радостных лиц, колоссальная концентрация взаимной поддержки и вовлеченность каждого в большую благотворительную миссию в поддержку украинских защитников.

Главная сцена фестиваля превратилась в непрерывное визуальное шоу. В этом году в Cosplay & K-Pop Cover Dance Show выступили 387 косплееров и 412 кавер-танцоров. Они соревновались за рекордный для Украины призовой фонд – 240 000 гривен. Всего жюри определило 19 победителей, а высшие награды (своеобразный украинский "Оскар" для гик-сообщества) завоевали:

Гран-при "Косплей-дефиле": Рози и Мангуст с образами по игре The Witcher 2: Assassins of Kings.

Рози и Мангуст с образами по игре The Witcher 2: Assassins of Kings. Гран-при "Cover Dance": команда T.B.Unicorns.

Впервые на фестивале открылась Аллея косплееров и специальная зона для косплей-фотографов, где фанаты могли пообщаться вживую с создателями фантастических костюмов. Организаторы FANCON сознательно меняют отношение к этому направлению, выводя украинских авторов на уровень главных послов мероприятия.

Несмотря на сложную логистику и военные реалии, в Киев вернулись любимцы публики – британский актер Микки Льюис ("Звездные войны", Кибермен из "Доктора Кто") и всемирно известный косплеер Maul Cosplay (Бен Бергманн, официальный Геральт от CD Projekt Red).

Иностранные гости поражали своей способностью адаптироваться к украинскому контексту. Во время одной из воздушных тревог с угрозой баллистики, когда ведущий со сцены спокойно скорректировал программу, иностранцы увидели, как несокрушимо ведут себя украинцы, и это окончательно сняло любые их опасения.

Maul Cosplay (Бен Бергманн): "В прошлом году у меня были определенные опасения из-за логистики и безопасности, но когда я приехал сюда и увидел реакцию людей – все изменилось. Даже когда звучит тревога или есть угроза ракетного обстрела, украинцы совершенно спокойно идут в укрытия, продолжают общаться на рынке или в фудкорте, поддерживая друг друга. Я невероятно заряжен на поддержку Украины. Ваше гик-сообщество обладает безумной энергетикой, которая вдохновляет весь мир не сдаваться".

Микки Льюис: "Возвращаться в Киев – это всегда особые эмоции, но сейчас это ощущается как мой личный долг. Я восхищаюсь смелостью украинских фанатов. Несмотря на сложные обстоятельства, вы создаете искусство косплея высочайшего мирового уровня. Быть здесь, видеть эти счастливые лица и чувствовать, что у фестиваля такая важная благотворительная цель – это большая честь для меня".

Настоящим взрывом эмоций стала зона рестлинга Varia Wrestling. Зрители увидели ожесточенные международные противостояния между топовыми украинскими рестлерами и спортсменами из Европы, США и Австралии. Одним из самых ярких моментов стала защита чести ежа Соника украинским "Ретро Героем" Яросом против валлийца Биг Баби Квейда. А новым Интерконтинентальным чемпионом VARIA стал бывшая звезда WWE NXT американец Патрик Кларк (Velveteen Dream). После сверхтяжелого поединка титулованный американец не сдержал эмоций и растрогался прямо на ринге под искренние овации украинских фанатов.

Громким событием стал и незапланированный визит легендарного разработчика серии игр S.T.A.L.K.E.R. Сергея Григорьевича. Он пришел на фестиваль, чтобы лично поддержать одно из фанатских собраний в поддержку ВСУ. Для этого Сергей провел благотворительную автограф-сессию за донаты, что помогло собрать 86 203 гривны для ОО "Союз ветеранов, людей с инвалидностью в результате боевых действий "Самарский Куринь" А еще поделился с фанатами, что готовит новую игру "Stranger".

Отдельным поводом для гордости FANCON 2026 стал колоссальный масштаб игровых зон, которые привлекли внимание тысяч посетителей и собрали множество публикаций в профильных СМИ:

Киберспорт и видеоигры: На киберспортивной сцене Red Bull ClassiCS и в гейминг-зонах развернулись ожесточенные турниры по CS2, Tekken 8 и кастомному гольфу. Гости могли протестировать топовое кастомное игровое "железо", посетить уникальную аллею инди-разработчиков и понаблюдать за жаркими шоу-матчами любимых блогеров.

На киберспортивной сцене и в гейминг-зонах развернулись ожесточенные турниры по CS2, Tekken 8 и кастомному гольфу. Гости могли протестировать топовое кастомное игровое "железо", посетить уникальную аллею инди-разработчиков и понаблюдать за жаркими шоу-матчами любимых блогеров. Зона настольных и ролевых игр: эта зона раскинулась на рекордной площади более 1000 м². В течение двух дней здесь без перерыва проходили сотни партий в настольные игры, масштабные сессии настольных ролевых игр (типа Dungeons & Dragons) и стратегические варгеймы. Пространство объединило как опытных мастеров, так и новичков, которые только открывали для себя это хобби.

Семь тематических сцен обеспечили полное погружение в украинскую и мировую культуру. На комикс-сценах и литературных площадках кипели презентации новых изданий. Среди интересных моментов этих дней: известный писатель и издатель Макс Кидрук представил свои новые проекты и делился инсайтами о развитии современной украинской фантастики, а Алан Бадоев и Ольга Навроцкая погружали гостей в свою масштабную фэнтезийную вселенную "Хроники силы".

Ярким акцентом стала панельная дискуссия известного режиссера Любомира Левицкого вместе с актрисами Кариной Тимошенко, Владиславой Коровай и модератором Даней Белым. Они делились уникальными подробностями создания нового украинского военного экшн-триллера "Киллхаус", снятого с участием настоящих военных. Особым гостем дискуссии стал Друг "Док" – командир отдельного противотанкового батальона 3-го Армейского корпуса, который принимал непосредственное участие в съемках фильма Левицкого и консультировал команду на площадке.

О важности и миссии фестиваля эмоционально высказался Павел Деревянко – популярный украинский писатель, работающий в жанрах мрачного фэнтези и хоррора, который с 2024 года присоединился к рядам "Азова": "Я очень рад, что наконец-то такой крутой фестиваль, как FANCON, пересекся с украинской писательской сферой фантастики и фэнтези, потому что мы работаем в одном поле. Это фестиваль культуры, которую враг пытается уничтожить. Бесспорно важно проводить такие мероприятия, потому что война не ставится на паузу. И откладывать все на потом – это неправильно. Тем более когда сейчас взрыв, расцвет всего украинского, и такие фестивали помогают творцам поддерживать друг друга.

И, безусловно, очень важно, что все это делается не просто ради какой-то прибыли, а также для сбора средств на известное подразделение Сил обороны Украины. Это то самое гражданско-военное сотрудничество, которое необходимо во всех сферах жизни".

Конечно, главным мотивом FANCON 2026 была благотворительность. Весь фестиваль работал как единый механизм для сбора средств на различные подразделения Сил обороны Украины.

Организаторы разработали уникальный подход к фандрайзингу: вместо стандартных призывов они создают эксклюзивные геймерские лоты (кастомные авторские компьютеры и консоли в фирменных стилях), что позволило привлечь огромные суммы от аудитории. Только во время самого фестиваля в сбор активно вносили пожертвования тысячи посетителей, а общая сумма накопленных средств – фестивальный сбор + пожертвования от фото- и автограф-сессий со звездными гостями – составила 776 533,61 грн. При этом организаторы подчеркивают полную прозрачность – все пожертвования идут в фонд "Свой за Своего", который осуществляет все необходимые покупки.

Конечно, большое внимание организаторы уделили проблемам, связанным с постоянной угрозой отключений света (из-за чего пришлось усиливать сеть и привлекать огромные генераторы) и безопасностью: ежедневные проверки локации кинологами, взрывотехниками, дежурства ГСЧС, бригад скорой помощи и патрульной полиции – все это осталось за кулисами благодаря титанической работе команды.

Самым громким аккордом финала фестиваля стал официальный анонс FANCON на следующий год. Организаторы четко дали понять: несмотря на войну, экономические вызовы и тяжелое психологическое состояние в обществе, фестиваль будет жить и развиваться дальше. Это не просто планы по проведению мероприятия – это стратегический манифест украинской культуры.

Аркадий Медведев, генеральный директор и соучредитель фестиваля FANCON: "Несмотря ни на что, мы продолжаем жить, творить и развиваться. Понятие "мы" для нас неотделимо от F ANCON – это сообщество организаторов, участников и посетителей. Мы вместе создаем это событие, потому что без кого-либо из нас оно не будет существовать. Зато здесь видно, что каждый вкладывает что-то свое, уникальное. Именно поэтому мы продолжаем движение, несмотря на экономические вызовы, войну или внутренние переживания. Мы осознаем, насколько тяжело сейчас психологическое состояние в обществе и у нас самих, но мы все равно продолжаем свое дело.

Наш посыл прост: мы есть, и мы хотим быть. Мы не стремимся стать центром мира, но хотим быть его полноправной частью – с равными правами и возможностями. Мы хотим принимать гостей у себя, а впоследствии, когда это станет возможным, ездить к ним. Стремимся к тому, чтобы FANCON и другие подобные фестивали становились общим культурным пространством, объединяющим страны. И в следующем году мы встретимся снова, чтобы доказать – мы способны творить невозможное".

Фестиваль прошел при поддержке:

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Встретимся на FANCON 2027! Мероприятие официально запланировано на 5–6 июня 2027 года. Первые билеты по самой выгодной цене уже доступны на сайте: fancon.ua/prydbaty-kvytky-na-fancon