На Черниговщине из-за российских обстрелов пылает 2400 гектаров леса: борьба с огнем затруднена из-за вражеских дронов. Видео

На Черниговщине масштабный лесной пожар охватил 2400 гектаров территории в приграничной зоне вблизи границы с РФ. Из-за постоянных обстрелов и активности вражеских БПЛА лесоводы не имеют доступа к части очагов возгорания. Техника же работает только под прикрытием средств радиоэлектронной борьбы. Возгорание зафиксировали камеры видеонаблюдения в Елинском и Тихоновицком лесничествах.

Сейчас основные усилия направлены на то, чтобы не допустить распространения огня на подконтрольные территории и населенные пункты в прифронтовой полосе. О ситуации сообщили в ГП "Леса Украины".

Из-за ситуации с безопасностью доступ к части приграничной территории остается невозможным уже длительное время. Именно там сейчас горят самые большие очаги пожара. Для сдерживания огня лесная охрана создает дополнительные минерализованные полосы, чтобы локализовать возгорание и не допустить его дальнейшего распространения.

В ликвидации последствий задействовали всю новую пожарную технику предприятия, однако ее использование существенно осложняется из-за постоянного присутствия российских беспилотников в воздухе. По словам лесоводов, враг атакует любую технику, работающую вблизи границы.

Накануне представители ГП "Леса Украины", военные, спасатели и местные власти провели координационное совещание по дальнейшим действиям. Главной задачей сейчас называют недопущение переброски пламени на населенные пункты Черниговщины.

