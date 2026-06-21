Почему Зеленский отправил свой орден в Польшу не через "Укрпочту"? Смелянский нашел несколько причин

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский объяснил, почему президент Владимир Зеленский не воспользовался услугами государственного предприятия и отдал приоритет "Новой почте". По его словам, последние два месяца автомобили "Укрпочты" блокируются польской таможней, и предприятие вынуждено объезжать Польшу через Венгрию и Словакию.

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Также он добавил, что пересылка государственных наград "Укрпочтой" запрещена. Об этом Смилянский заявил на своей Facebook-странице.

Руководство "Укрпочты" озвучило версии

В первую очередь Смилянский пожаловался, что видит "глупые вопросы" о монополизме "Укрпочты" и признался, что на самом деле не знает, почему Зеленский решил отправлять орден по "Новой почте".

Он предположил, что в Офисе президента решили отдать предпочтение "Новой почте", потому что национальные цвета Польши бело-красные, как у "Новой почты".

"Возможно, решили, что государственную награду надо возвращать в соответствующих цветах", – выдал Смилянский.

Также он предположил, что юристы Зеленского изучили вопросы и увидели, что пересылка государственных наград "Укрпочтой" строго запрещена законом и правилами.

Кроме того, он рассказал, что доставка по территории Польши проходит через Poczta Polska, и, возможно, были сомнения, что они доставят, ведь последние два месяца автомобили "Укрпочты" блокируются польской таможней.

Смилянский при этом выдал, что если Леонид Кучма или Кирилл Буданов приедут в отделение "Укрпочты", то их ордена компания не сможет отправить, но "если нужно сделают исключение".

Напомним, генеральный директор "Укрпочты" резко отреагировал на критику в адрес размера своей зарплаты. В публичном комментарии он эмоционально высказался о людях, обсуждающих его доход, назвал их "козлами" и перевел разговор в плоскость уплаченных налогов.

Как сообщал OBOZ.UA, Смилянский также проявил интерес к доходам украинцев и захотел ввести обязательное декларирование для всех. По его мнению, это позволит более эффективно контролировать граждан и якобы автоматически сократит уклонение от уплаты налогов.

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