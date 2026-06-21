Сибига о конфликте с Польшей: ни один президент другого государства больше не будет диктовать нам нашу историю

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко высказался по поводу напряженности в отношениях с Польшей. Он заявил, что Украина не позволит ни одному иностранному лидеру диктовать ей трактовку собственной истории.

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По его словам, Киев всегда ценил поддержку Варшавы, однако не готов к политическим манипуляциям на чувствительных темах. Об этом Сибига заявил в эфире телемарафона.

Сибига подчеркнул, что Украина не стремилась к обострению двусторонних отношений с Польшей и всегда действовала конструктивно. Он отметил, что Киев благодарен польскому народу и властям за значительную помощь, особенно в условиях полномасштабной войны.

"Украина не стремилась создавать такие напряженные страницы в наших двусторонних отношениях. Мы всегда подходили к этому конструктивно, ценили наши отношения с Польшей, были благодарны за ту помощь, которую получали", – сказал министр.

В то же время он призвал не политизировать вопросы исторического прошлого, отметив, что сложные страницы истории должны оставаться предметом профессиональной дискуссии историков, а не политических заявлений.

Отдельно Сибига отреагировал на заявления польской стороны, которые, по его словам, содержали неуважение к украинскому государству и его руководству. Он подчеркнул, что речь идет не только о символических жестах, а о более широком отношении к Украине.

"Пренебрежение к президенту Украины – это не только вопрос орденов. Это пренебрежение к украинскому воину, к украинскому народу, к нашему праву иметь свою историю. Мы этого терпеть не будем", – заявил глава МИД.

Напомним, накануне президента Украины Владимира Зеленского лишили высшейгосударственной награды Польши – ордена Белого Орла. Такое решение принял глава государства Кароль Навроцкий, отметив, что оно "не направлено против украинского народа".

После этого второй, третий и пятый президенты Украины отказались от своих польских орденов Белого Орла. Петр Порошенко подчеркнул: решение президента Польши Навроцкого является "несправедливым по отношению ко всему народу Украины".

Немецкая историчка Франциска Дэвис прокомментировала реакцию Польши на решение Зеленского. По её словам, "поляки забывают, что Украина защищает и их".

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