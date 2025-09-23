Почему забытый полезный смалец нужно вернуть в свой рацион: делимся информацией

Смалец – это жир, вытопленный преимущественно из свиного сала, который традиционно используется в кулинарии для жарки и как самостоятельное блюдо – намазка на хлеб. Его также можно получить из жира птицы. Приготовление включает нарезание сала на мелкие кусочки и медленное вытапливание на огне до получения румяных шкварок и прозрачной жидкости. Ранее он был основным продуктом питания в традиционной славянской и германской кухнях. Его часто обогащают такими ингредиентами, как соль, мясной фарш, лук, шкварки и яблоко.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится информацией о пользе смальца и почему его стоит добавить в свой рацион.

Важно, что смалец часто отвергают из-за содержания в нем вредных для здоровья насыщенных жиров. На самом деле они составляют лишь 40% его состава, а новые исследования все чаще показывают, что этот вид жира вовсе не обязательно оказывает негативное влияние на здоровье.

Какой жир является полезным

Смалец полезен тем, что в нем есть витамины группы В, минералы и полезные мононенасыщенные жиры, такие как олеиновая кислота – та самая кислота, содержащаяся в оливковом масле, которая считается союзником здоровья сердца. Кроме того, смалец содержит витамины A, D, E и K, а также антиоксиданты. Он также обладает противовоспалительными свойствами, что может способствовать здоровью сердечно-сосудистой системы.

Как правильно использовать смалец

Смалец имеет преимущества на кухне, и что важно – его высокая температура дымления делает его идеальным для жарки и запекания, тогда как масло быстро сгорает, теряя свою пищевую ценность и образуя вредные вещества.

Диетологи уверяют: умеренное потребление этого животного жира не должно представлять риска для здоровья, если его вводить в рацион с осторожностью.

Качество смальца имеет решающее значение

Эксперты уточняют, что мясо свиней свободного выгула имеет более благоприятный пищевой профиль, включая более высокий уровень витамина D, необходимого для здоровья костей.

Стоит отметить, что смалец является продуктом, который многие ассоциируют с деревенской кухней, что был признан экспертами. В престижном рейтинге BBC Future смалец занял 8-е место среди самых полезных продуктов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: